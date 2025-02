Natasza Urbańska opublikowała właśnie fragment wywiadu, którego udzieliła podczas wizyty w radiu RMF FM. Artystka po raz pierwszy zdradziła, że nie przeszła preselekcji do Eurowizji, mimo że wybrała swój najlepszy kawałek. Ta sytuacja była dla niej na tyle bolesna, że myślała nawet o zmianie kraju.

Natasza nie przeszła preselekcji na Eurowizję

Natasza Urbańska to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Od lat robi zawrotną karierę w show-biznesie, nagrywając muzykę i grając koncerty. Jakiś czas temu została nawet jurorką programu „The Voice of Poland”. Niedawno też pochwaliła się nowym singlem „Deep Six”, a teraz podzieliła się do niego okładką.

Niestety kariera wokalistki nie zawsze była usłana różami. Jak się okazuje, jakiś czas temu przeżyła duże rozczarowanie! Urbańska już kilka razy zgłaszała się do polskich eliminacji eurowizyjnych.

Najbardziej żal jej było, kiedy nie przeszła preselekcji podczas wydania „Let me lie”. Twierdzi, że była to jej najlepsza piosenka i przeżyła ogromne rozczarowanie.

Natasza Urbańska podczas ostatniej rozmowy z RMF FM przyznała się do tego, jakie emocje towarzyszyły jej, gdy dowiedziała się, że nie przeszła eurowizyjnych preselekcji. Rozczarowanie to mało powiedziane! Wokalistce przeszła przez myśl nawet zmiana kraju:

Mam wrażenie, że do tej pory stworzyliśmy najlepszą piosenkę, jaką posiadam w swojej dyskografii. „Let me lie”. Ja też z tą piosenką zgłosiłam się też na preselekcje do Eurowizji, ale chyba wtedy nie byłam za dobrze widziana w telewizji. To były czasy jeszcze poprzedniej władzy. I ta piosenka nie przeszła nawet do dziesiątki – wyznała.

Wówczas myślała, żeby startować do eurowizji z innego kraju:

„I ja nie wierzyłam, że to się wydarzyło. Mówię, ja chyba muszę zmienić kraj. Nie wiem, coś się musi wydarzyć, bo ta piosenka jest mega sztosem. To był taki cios dla mnie, że z taką dobrą piosenką startuję i takie nagle podcięte skrzydła. Bardzo to było nie w porządku” – wyznała Natasza.