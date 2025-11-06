Anna Dymna przez laty nie przyznawała się do bycia matką. Mało kto wiedział, że z drugim mężem doczekała się syna. Teraz w szokujących słowach otworzyła się na temat relacji z Michałem. Nie hamowała się.

Anna Dymna uwielbianą aktorką

Anna Dymna to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorek filmowych i teatralnych, której kariera rozkwitła w latach 70. i trwa do dziś. Aktorka, związana od początku z krakowskim Narodowym Starym Teatrem, zasłynęła rolami w kultowych produkcjach, takich jak: Barbara Radziwiłłówna w serialu „Królowa Bona”, Melania Barska w „Trędowatej” czy Ania Pawlaczka w sadze „Sami Swoi”.

Oprócz bogatego dorobku artystycznego, w którym ma na koncie ponad 250 ról, Dymna jest również szanowaną działaczką społeczną, założycielką i prezeską Fundacji „Mimo Wszystko”, wspierającej osoby z niepełnosprawnościami.

