Przez lata Dymna nie miała kontaktu z chrześnicą. Teraz Englert przerwała milczenie!
Dlaczego aktorki nie miały ze sobą kontaktu?!
Anna Dymna jest uznawana za jedną z największych polskich aktorek. Artystka zachwyciła widzów rolami w produkcjach, takich jak: „Znachor”, „Trędowata”, „Janosik”, czy „Dolina Issy”. Oprócz talentu aktorka jest także podziwiana za swoją działalność charytatywną. Mało jednak kto wie, że prywatnie jest matką chrzestną aktorki młodego pokolenia — Heleny Englert. Panie przez lata nie miały ze sobą kontaktu. Teraz córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny zabrała głos w sprawie!
Anna Dymna zerwała kontakt z chrześnicą? Helena Englert po latach zabrała głos w sprawie!
Helena Englert gościła niedawno w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Aktorka szczerze opowiedziała o tym, że nie ma kontaktu ze swoją matką chrzestną 74-letnią Anną Dymną. Okazuje się, że panie tak rzadko się widzą, że Englert nawet nie wie, jak powinna zwracać się do niej:
Ja nie mam z panią Anią kontaktu. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu — wyznała Helena Englert w podkaście.
Helena Englert jednak podkreśliła, że nie chciałaby, aby ktokolwiek myślał o jakimś konflikcie. Aktorka bardzo ceni sobie Annę Dymną i wyznała, że dostawała od niej piękny prezent na każde urodziny:
To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo — podkreśliła w podkaście Helena Englert.
Okazuje się, że po latach rozłąki Helena Englert miała szansę spotkać się z matką chrzestną. Razem z matką Beatą Ścibakówną i matką chrzestną — Anną Dymną młoda aktorka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Fotografia trafiła do sieci, na której widać, jak trzy panie ze sobą pozują po spektaklu teatralnym Jana Klaty, w którym zagrała Dymna:
Nasza ukochana Ania Dymna jako Radczyni w „Weselu” Jana Klaty — napisała Beata Ścibakówna 22 września 2025 roku.