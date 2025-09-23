Anna Dymna jest uznawana za jedną z największych polskich aktorek. Artystka zachwyciła widzów rolami w produkcjach, takich jak: „Znachor”, „Trędowata”, „Janosik”, czy „Dolina Issy”. Oprócz talentu aktorka jest także podziwiana za swoją działalność charytatywną. Mało jednak kto wie, że prywatnie jest matką chrzestną aktorki młodego pokolenia — Heleny Englert. Panie przez lata nie miały ze sobą kontaktu. Teraz córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny zabrała głos w sprawie!

Anna Dymna świętuje 74. urodziny. Śmierć męża była dla niej ciosem!

Anna Dymna zerwała kontakt z chrześnicą? Helena Englert po latach zabrała głos w sprawie!

Helena Englert gościła niedawno w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Aktorka szczerze opowiedziała o tym, że nie ma kontaktu ze swoją matką chrzestną 74-letnią Anną Dymną. Okazuje się, że panie tak rzadko się widzą, że Englert nawet nie wie, jak powinna zwracać się do niej:

Ja nie mam z panią Anią kontaktu. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu — wyznała Helena Englert w podkaście.

Helena Englert poszła z ojcem na koncert i się zaczęło! „Jakiś pan podszedł do mnie i…”