Anna Dymna jest uznawana za jedną z największych polskich aktorek. Artystka zachwyciła widzów rolami w produkcjach, takich jak: „Znachor”, „Trędowata”, „Janosik”, czy „Dolina Issy”. Oprócz talentu aktorka jest także podziwiana za swoją działalność charytatywną. Mało jednak kto wie, że prywatnie jest matką chrzestną aktorki młodego pokolenia — Heleny Englert. Panie przez lata nie miały ze sobą kontaktu. Teraz córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny zabrała głos w sprawie!

Anna Dymna świętuje 74. urodziny. Śmierć męża była dla niej ciosem!

Anna Dymna zerwała kontakt z chrześnicą? Helena Englert po latach zabrała głos w sprawie!

Helena Englert gościła niedawno w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Aktorka szczerze opowiedziała o tym, że nie ma kontaktu ze swoją matką chrzestną 74-letnią Anną Dymną. Okazuje się, że panie tak rzadko się widzą, że Englert nawet nie wie, jak powinna zwracać się do niej:

Ja nie mam z panią Anią kontaktu. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu  — wyznała Helena Englert w podkaście. 

Helena Englert poszła z ojcem na koncert i się zaczęło! „Jakiś pan podszedł do mnie i…”

„Tomek zamknij się, błagam” – Michel Moran wraca wspomnieniami do pracy z Jakubiakiem

Helena Englert jednak podkreśliła, że nie chciałaby, aby ktokolwiek myślał o jakimś konflikcie. Aktorka bardzo ceni sobie Annę Dymną i wyznała, że dostawała od niej piękny prezent na każde urodziny:

To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo — podkreśliła w podkaście Helena Englert.

Okazuje się, że po latach rozłąki Helena Englert miała szansę spotkać się z matką chrzestną. Razem z matką Beatą Ścibakówną i matką chrzestną — Anną Dymną młoda aktorka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Fotografia trafiła do sieci, na której widać, jak trzy panie ze sobą pozują po spektaklu teatralnym Jana Klaty, w którym zagrała Dymna:

Nasza ukochana Ania Dymna jako Radczyni w „Weselu” Jana Klaty — napisała Beata Ścibakówna 22 września 2025 roku. 

Beata Ścibakówna, Anna Dymna, Helena Englert, fot. Instagram.

Beata Ścibakówna, Anna Dymna, Helena Englert, fot. Instagram.

Anna Dymna, fot. AKPA.

Anna Dymna, fot. AKPA.

Helena Englert, Jan Englert, SK, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

Helena Englert, Jan Englert, SK, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

pasekkozak