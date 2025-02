To dopiero spadek! „Żona” Freddiego Mercury’ego otrzyma kolejną wielomilionową wypłatę po rekordowej sprzedaży katalogu muzycznego Queen za 1 miliard funtów. Mary Austin (73 l.) jest beneficjentką jego fortuny od jego śmierci w 1991 roku.

Elton John mówi o Mercurym, „Był ślepy, nie miał już siły”

Mary i Freddie poznali się w 1970 roku, kiedy był on młodym, aspirującym muzykiem, który zaledwie 6 lat wcześniej przeprowadził się do Londynu ze swojego rodzinnego Zanzibaru. Para zamieszkała razem i zaręczyła się w 1973 roku, ale 3 lata później Freddie Mercury wyznał jej, że jest gejem. Mary i Freddie nigdy nie wzięliby legalnego ślubu, ale nazywał ją swoją „żoną” na długo po zakończeniu ich romansu. Do końca jego życia byli najbliższymi przyjaciółmi.