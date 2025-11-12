Nawigacja

41-letnia polska legenda ogłosiła ciążę. Już wiadomo, jak maleństwo będzie miało na imię

Gwiazda spodziewa się dziecka, fot. Instagram Gwiazda spodziewa się dziecka, fot. Instagram
Autor Kamila Szamik

Legenda polskiego sportu wraz z ukochaną oczekują na świat przyjścia maleństwa. Marcin Gortat po raz pierwszy zostanie ojcem. Żaneta ujawniła, jakie imię otrzyma dziecko.

Marcin Gortat z ukochaną spodziewają się dziecka

Marcin Gortat to postać wyjątkowa w polskim sporcie – jedyny Polak, który dotarł do wielkiego finału NBA. Jako światowej klasy środkowy zyskał globalną rozpoznawalność. Jednak tuż przed zakończeniem kariery, w 2019 roku, koszykarz rozpoczął nowy rozdział w życiu prywatnym. Związał się z 42-letnią politolożką, Żanetą Stanisławską, a w 2021 roku para sformalizowała swój związek.

Pod koniec sierpnia tego roku sportowiec podzielił się radosną nowiną –  on i ukochana spodziewają się dziecka! Uczynił to w subtelny, lecz wymowny sposób, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z plaży: w sercu narysowanym na piasku, na tle zachodzącego słońca, dumnie stały małe, dziecięce buciki, definitywnie potwierdzając ciążę.

Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na planecie. Z radością mogę powiedzieć… wkrótce zostaniemy rodzicami! – napisał po angielsku Gortat.

Jak córka Żanety reaguje na powiększenie rodziny?

Żaneta wraz z Marcinem wychowują nastoletnią córkę Melissę z poprzedniej relacji kobiety. Niedawno postanowiła ujawnić, czy dziewczyna cieszy się z tego, że matka tworzy relację z Marcinem.

Moja córka uwielbia Marcina i bardzo jest za tym związkiem. Widzi mnie szczęśliwą, spędzamy wspólnie czas, była również w Stanach, więc na razie, na ten moment, udaje się nam to ładnie połączyć. Jak będzie w przyszłości, co ona wybierze, gdzie będzie chciała mieszkać — pozostawiam decyzję przyszłości — mówiła w 2020 r. w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” żona Marcina Gortata.

Zdradziła również, jak nastolatka zareagowała na fakt, że ich rodzina powiększy się o nowego członka płci męskiej.

Oj tak, tryska szczęściem. Już nie może się doczekać nocnych pobudek, płaczu i zmiany pieluch — w końcu każda czternastolatka o tym marzy, prawda? — napisała Żaneta.

Jak imię otrzyma syn Gortata?

Żaneta Gortat-Stanisławska wykorzystała okazję, by poinformować, że z Marcinem tworzy parę od siedmiu lat.

Siedem lat razem. Miłość to nasza wspólna podróż — z wdzięcznością za każdy dzień i wiarą w kolejne lata — wyznała kobieta.

Dodatkowo Żaneta podzieliła się imieniem dla synka. Szczęśliwi rodzice już podjęli decyzje. Padło na – Marcin Junior! Okazuje się, że od lat było to marzeniem koszykarza. Do wpisu Żaneta dołączyła zdjęcie małego body z imieniem malucha, a także datą urodzenia, którą jednak sprytnie zasłoniła.

Imię wybrał mój mąż już lata temu — bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło — napisała Żaneta.

 

