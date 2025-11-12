Legenda polskiego sportu wraz z ukochaną oczekują na świat przyjścia maleństwa. Marcin Gortat po raz pierwszy zostanie ojcem. Żaneta ujawniła, jakie imię otrzyma dziecko.

Marcin Gortat z ukochaną spodziewają się dziecka

Marcin Gortat to postać wyjątkowa w polskim sporcie – jedyny Polak, który dotarł do wielkiego finału NBA. Jako światowej klasy środkowy zyskał globalną rozpoznawalność. Jednak tuż przed zakończeniem kariery, w 2019 roku, koszykarz rozpoczął nowy rozdział w życiu prywatnym. Związał się z 42-letnią politolożką, Żanetą Stanisławską, a w 2021 roku para sformalizowała swój związek.

Pod koniec sierpnia tego roku sportowiec podzielił się radosną nowiną – on i ukochana spodziewają się dziecka! Uczynił to w subtelny, lecz wymowny sposób, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z plaży: w sercu narysowanym na piasku, na tle zachodzącego słońca, dumnie stały małe, dziecięce buciki, definitywnie potwierdzając ciążę.

Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na planecie. Z radością mogę powiedzieć… wkrótce zostaniemy rodzicami! – napisał po angielsku Gortat.

Zobacz: „Czekamy na ciebie”. 40-letnia gwiazda pokazała ciążowe krągłości (FOTO)

Jak córka Żanety reaguje na powiększenie rodziny?

Żaneta wraz z Marcinem wychowują nastoletnią córkę Melissę z poprzedniej relacji kobiety. Niedawno postanowiła ujawnić, czy dziewczyna cieszy się z tego, że matka tworzy relację z Marcinem.

Moja córka uwielbia Marcina i bardzo jest za tym związkiem. Widzi mnie szczęśliwą, spędzamy wspólnie czas, była również w Stanach, więc na razie, na ten moment, udaje się nam to ładnie połączyć. Jak będzie w przyszłości, co ona wybierze, gdzie będzie chciała mieszkać — pozostawiam decyzję przyszłości — mówiła w 2020 r. w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” żona Marcina Gortata.

Zdradziła również, jak nastolatka zareagowała na fakt, że ich rodzina powiększy się o nowego członka płci męskiej.

Oj tak, tryska szczęściem. Już nie może się doczekać nocnych pobudek, płaczu i zmiany pieluch — w końcu każda czternastolatka o tym marzy, prawda? — napisała Żaneta.

Zobacz: Gortat już wkrótce zostanie ojcem! Piękna żona prezentuje ciążowe krągłości (FOTO)

Jak imię otrzyma syn Gortata?

Żaneta Gortat-Stanisławska wykorzystała okazję, by poinformować, że z Marcinem tworzy parę od siedmiu lat.

Siedem lat razem. Miłość to nasza wspólna podróż — z wdzięcznością za każdy dzień i wiarą w kolejne lata — wyznała kobieta.

Dodatkowo Żaneta podzieliła się imieniem dla synka. Szczęśliwi rodzice już podjęli decyzje. Padło na – Marcin Junior! Okazuje się, że od lat było to marzeniem koszykarza. Do wpisu Żaneta dołączyła zdjęcie małego body z imieniem malucha, a także datą urodzenia, którą jednak sprytnie zasłoniła.

Imię wybrał mój mąż już lata temu — bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło — napisała Żaneta.

Zobacz: Viola Kołakowska przerywa milczenie po rozstaniu z Karolakiem: „Nie miałam wsparcia…”