Viola Kołakowska przez wiele lat była związana z show-biznesem. W pewnym momencie musiała jednak zrezygnowała z kariery poświęcając się rodzinie i dzieciom. W rozmowie padły również mocne słowa na temat braku wsparcia od ojca jej dzieci, czyli Tomasza Karolaka.

Była modelką, aktorką, partnerką Tomasza Karolaka… Co dziś robi Viola Kołakowska?

Viola Kołakowska o kulisach odejścia z show-biznesu na rzecz rodziny

Viola Kołakowska lata temu spełniała się w roli modelki i aktorki. W pewnym momencie musiała jednak porzucić karierę, aby skupić się na macierzyństwie. Warto wspomnieć, że Viola poznała Tomasza Karolaka 19 lat temu na planie serialu TVN. Ich znajomość przerodziła się w romans, a później Kołakowska zaszła w ciążę, co przekreśliło jej zawodowe ambicje.

Tomasz Karolak smutno o związku z Violą Kołakowską: „W domu nie miałem żadnego wsparcia”

Warto wspomnieć, że Kołakowska i Karolak nigdy nie wzięli ślubu, jednak doczekali się dwójki pociech: 18-letniej Leny i 12-letniego Leona. Lata temu media już rozpisywały się o ich burzliwej relacji, która nieraz miewała wzloty i upadki. Niedawno aktor sam potwierdził, że nie są już razem.

Teraz w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” Kołakowska powiedziała o kulisach swojego zniknięcia z show-biznesu. Aktorka i modelka przyznała wprost, że nie miała w domu wsparcia ze strony swojego partnera.

Nie zawsze mamy wybór, bo być może chciałybyśmy to połączyć, ale nie zawsze się da, bo my potrzebujemy wsparcia, żeby równolegle prowadzić życie zawodowe i domowe. Próbowałam wielokrotnie wrócić i to połączyć. Dziś wiem, dlaczego to było niemożliwe. Po pierwsze nie było wsparcia. Usłyszałam z drugiej strony, że ta druga strona nie może mi pomóc, bo to będzie źle wyglądało – wyznała.

Była partnerka Tomasza Karolaka dodała również, że jej relacja oraz początki macierzyństwa i ciąży były dla niej bardzo trudne.

Zanim pojawiła się moja córka, to straciłam dziecko. Później się okazało, że kolejna ciąża, z moją córką, była w traumie. Ty nawet nie wiesz, że masz PTSD i drugie dziecko już przychodzi na świat w trudnych okolicznościach. Ja nie miałam wtedy wsparcia, od samego początku. Nie miałam wsparcia po tej trudnej sytuacji ani w czasie ciąży, która była zagrożona. Jeżeli coś jest od początku trudne, to bardzo trudno to wyprostować – wyjaśniła Viola.

Tomasz Karolak ROZSTAŁ SIĘ z Violą Kołakowską! „To była tzw. burzliwa relacja”

Na koniec Kołakowska przyznała, że zaczyna nowy etap w swoim życiu i planuje powrót na scenę, co byłoby jej spełnieniem. Modelka i aktorka dodała również, że dzieci wspierają ją i czekają na jej wielki powrót.