Viola Kołakowska przerywa milczenie po rozstaniu z Karolakiem: „Nie miałam wsparcia…”
Ujawniła także szczegóły porzucenia kariery na rzecz rodziny.
Viola Kołakowska przez wiele lat była związana z show-biznesem. W pewnym momencie musiała jednak zrezygnowała z kariery poświęcając się rodzinie i dzieciom. W rozmowie padły również mocne słowa na temat braku wsparcia od ojca jej dzieci, czyli Tomasza Karolaka.
Była modelką, aktorką, partnerką Tomasza Karolaka… Co dziś robi Viola Kołakowska?
Viola Kołakowska o kulisach odejścia z show-biznesu na rzecz rodziny
Viola Kołakowska lata temu spełniała się w roli modelki i aktorki. W pewnym momencie musiała jednak porzucić karierę, aby skupić się na macierzyństwie. Warto wspomnieć, że Viola poznała Tomasza Karolaka 19 lat temu na planie serialu TVN. Ich znajomość przerodziła się w romans, a później Kołakowska zaszła w ciążę, co przekreśliło jej zawodowe ambicje.
Tomasz Karolak smutno o związku z Violą Kołakowską: „W domu nie miałem żadnego wsparcia”
Warto wspomnieć, że Kołakowska i Karolak nigdy nie wzięli ślubu, jednak doczekali się dwójki pociech: 18-letniej Leny i 12-letniego Leona. Lata temu media już rozpisywały się o ich burzliwej relacji, która nieraz miewała wzloty i upadki. Niedawno aktor sam potwierdził, że nie są już razem.
Teraz w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” Kołakowska powiedziała o kulisach swojego zniknięcia z show-biznesu. Aktorka i modelka przyznała wprost, że nie miała w domu wsparcia ze strony swojego partnera.
Nie zawsze mamy wybór, bo być może chciałybyśmy to połączyć, ale nie zawsze się da, bo my potrzebujemy wsparcia, żeby równolegle prowadzić życie zawodowe i domowe. Próbowałam wielokrotnie wrócić i to połączyć. Dziś wiem, dlaczego to było niemożliwe. Po pierwsze nie było wsparcia. Usłyszałam z drugiej strony, że ta druga strona nie może mi pomóc, bo to będzie źle wyglądało – wyznała.
Była partnerka Tomasza Karolaka dodała również, że jej relacja oraz początki macierzyństwa i ciąży były dla niej bardzo trudne.
Zanim pojawiła się moja córka, to straciłam dziecko. Później się okazało, że kolejna ciąża, z moją córką, była w traumie. Ty nawet nie wiesz, że masz PTSD i drugie dziecko już przychodzi na świat w trudnych okolicznościach. Ja nie miałam wtedy wsparcia, od samego początku. Nie miałam wsparcia po tej trudnej sytuacji ani w czasie ciąży, która była zagrożona. Jeżeli coś jest od początku trudne, to bardzo trudno to wyprostować – wyjaśniła Viola.
Tomasz Karolak ROZSTAŁ SIĘ z Violą Kołakowską! „To była tzw. burzliwa relacja”
Na koniec Kołakowska przyznała, że zaczyna nowy etap w swoim życiu i planuje powrót na scenę, co byłoby jej spełnieniem. Modelka i aktorka dodała również, że dzieci wspierają ją i czekają na jej wielki powrót.
Najbardziej zawsze kochałam plan i scenę, więc mam nadzieję, że to się uda. Nawet nie wierzę, wiem, że to się uda. Zaczynam swoje życie na nowo (…). One na to czekają, bardzo temu kibicują. Dla dzieciaka jest bardzo ważne, żeby mama była spełniona. To dla nich jest też prezent – podsumowała.