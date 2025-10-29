Marcin Gortat i jego żona Żaneta spodziewają się pierwszego, wspólnego dziecka. We wakacje 2025 roku ogłosili, że wkrótce zostaną rodzicami. Teraz ukochana sportowca podzieliła się na Instagramie zdjęciem, na którym wyeksponowała swoje ciążowe krągłości.

Żona Marcina Gortata pokazała ciążowy brzuszek

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska poznali się w 2019 r. podczas jednego z wydarzeń biznesowych. Ich znajomość szybko przerodziła w głębsze uczucie, jednak swoją relację początkowo utrzymywali w sekrecie. W 2021 roku para pobrała się tajemnicy podczas pandemii, a szczegóły ślubu wyszły na jaw kilka miesięcy później.

Pod koniec sierpnia tego roku małżeństwo ogłosiło wspaniałe wieści i poinformowało, że ich rodzina się powiększy. Okazało się, że para spodziewa się swojego pierwszego dziecka, a konkretnie synka, o czym sportowiec pisał: „Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę poinformować… wkrótce zostaniemy rodzicami”. Warto wspomnieć, że żona koszykarza ma już nastoletnią córkę z poprzedniego związku.

Gortat i jego żona z niecierpliwością wyczekują swojej pierwszej pociechy, a międzyczasie Żaneta zorganizowała baby shower, na którym już było widać ciążowe krągłości. Na imprezie pojawiły się jej koleżanki w tym także Ewa Chodakowska.

Teraz ukochana sportowca zrelacjonowała swój stan błogosławiony i dodała swoje zdjęcie w obcisłej sukience, gdzie podzieliła się aktualizacją brzuszka. Jak się okazuje, jest to już 7 miesiąc.