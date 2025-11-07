Uwielbiana gwiazda jakiś czas temu podzieliła się w sieci radosną nowiną. Artystka i jej ukochany spodziewają się dziecka. Teraz wokalistka pokazała fotkę, eksponując ciążowy brzuszek. Okazuje się, że to już 9. miesiąc, co oznacza, że poród już za rogiem.

Mela Koteluk pokazała ciążowy brzuszek niedługo przed porodem

Mela Koteluk to znana, polska wokalistka i autorka tekstów, wykonująca muzykę z pogranicza rocka i popu. Warto dodać, że artystka zaczynała karierę, śpiewając w chórkach m.in. u Scorpions czy Gaby Kulki oraz występując w poezji śpiewanej. W 2003 roku rozpoczęła solową karierę, a jej debiutancki album „Spadochron” ukazał się w 2012 roku. Po tym rozpoczęła muzyczną karierę, którą kontynuuje do dziś.

W życiu prywatnym natomiast 40-latka związana jest z operatorem filmowym Bartoszem Nalazek. Para, choć stara się chronić prywatność, to jakiś czas temu poinformowali, że ich rodzina wkrótce się powiększy, pisząc:

„Oto niecodzienna sytuacja. Na moim pokładzie biją dwa serca i powstają unikatowe linie papilarne. Dzielimy się z Wami tym newsem z Bartoszem”

Mela Koteluk pokazała ciążowe krągłości

Warto dodać, że ukochany artystki ma już dziecko z poprzedniego związku, ale to będzie ich pierwsza, wspólna pociecha. Teraz przed nimi nowe wyzwania i nowa rola.

Skończyłam 40 lat, ukazała się moja nowa płyta i… spodziewam się dziecka! Zawsze czułam, że jeżeli kiedykolwiek zostanę mamą, to raczej w późniejszym czasie. Poznanie Bartosza sprawiło, że puzzle zaczęły wskakiwać na swoje miejsca. Zrozumiałam, czym jest dobra relacja, odzyskałam spokój i przestałam się bać wielu rzeczy, które nie zasługiwały na uwagę (…). Przede mną nowe wyzwania – godzenie macierzyństwa z twórczością, próbami, koncertami – mówiła niedawno Mela dla „Twójstyl”.

Teraz artystka podzieliła się ciążową fotką w sieci. Jak się okazuje, Mela jest już w 9. miesiącu co oznacza, że jej upragniona pociecha już niebawem pojawi się na świecie.