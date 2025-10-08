Adrian Szymaniak był uczestnikiem 3. edycji programu ,,Ślub od pierwszego wejrzenia” po raz kolejny dał przykład niesamowitej siły i determinacji. Niedawno odbyła się jego kolejna operacja związana z glejakiem IV stopnia.

Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wyjdzie ze szpitala! Zamieścił przejmujący wpis

Kilka dni temu Adrian opuścił szpital w Bydgoszczy. Anita Szydłowska, jego żona poinformowała o wszystkim w mediach społecznościowych i podziękowała lekarzom i fanom za nieustające wsparcie:

Zabieg zakończył się sukcesem. Adrian powoli dochodzi do siebie. Dziękujemy, że jesteście z nami – napisała Anita na swoim profilu.

Na Adriana czekała wyjątkowa niespodzianka i goście. Przed szpitalem pojawili się Robert i Aneta Żuchowscy, którzy są byłymi uczestnikami 6. edycji programu ślubnego. Przyjaciele nie tylko postanowili go powitać, ale i okazać ogromne wsparcie. Robert podzielił się emocjonalnym wpisem na Instagramie:

Czasem jedno powitanie znaczy więcej niż tysiąc słów. Adrian jest z nami z powrotem. A my zrobimy wszystko, by dalej go wspierać — krok po kroku, dzień po dniu.

Małżeństwo Żuchowskich przypomniało o trwającej zbiórce i licytacjach na Facebooku, z których dochód zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Adriana.

Liczy się każde wsparcie! Dołącz do nas — razem możemy więcej – zaapelowali do internautów.

Adrian Szymaniak ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wyszedł ze szpitala po kolejnej operacji! Czekało na niego wyjątkowe powitanie

 

