Adrian Szymaniak ze ‚ŚOPW’ wrócił ze szpitala i nie dowierzał oczom! Co zastał w domu?
„Adrian jest z nami z powrotem” – poruszające słowa przyjaciół.
Adrian Szymaniak był uczestnikiem 3. edycji programu ,,Ślub od pierwszego wejrzenia” po raz kolejny dał przykład niesamowitej siły i determinacji. Niedawno odbyła się jego kolejna operacja związana z glejakiem IV stopnia.
Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wyjdzie ze szpitala! Zamieścił przejmujący wpis
Przyjaciele ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie zawiedli
Kilka dni temu Adrian opuścił szpital w Bydgoszczy. Anita Szydłowska, jego żona poinformowała o wszystkim w mediach społecznościowych i podziękowała lekarzom i fanom za nieustające wsparcie:
Zabieg zakończył się sukcesem. Adrian powoli dochodzi do siebie. Dziękujemy, że jesteście z nami – napisała Anita na swoim profilu.
Na Adriana czekała wyjątkowa niespodzianka i goście. Przed szpitalem pojawili się Robert i Aneta Żuchowscy, którzy są byłymi uczestnikami 6. edycji programu ślubnego. Przyjaciele nie tylko postanowili go powitać, ale i okazać ogromne wsparcie. Robert podzielił się emocjonalnym wpisem na Instagramie:
Czasem jedno powitanie znaczy więcej niż tysiąc słów. Adrian jest z nami z powrotem. A my zrobimy wszystko, by dalej go wspierać — krok po kroku, dzień po dniu.
Anita Szydłowska z „ŚOPW” zalała się łzami. Ruszyła zbiórka na leczenie
Małżeństwo Żuchowskich przypomniało o trwającej zbiórce i licytacjach na Facebooku, z których dochód zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Adriana.
Liczy się każde wsparcie! Dołącz do nas — razem możemy więcej – zaapelowali do internautów.
Horrendalne pieniądze na leczenie Adriana z ŚOPW. W ciągu doby zebrano rekordową kwotę
