Adrian Szymaniak dał się poznać szerokiej publiczności za sprawą reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Mężczyzna od miesięcy walczy z glejakiem. Jego walkę o zdrowie obserwuje blisko 200 tysięcy osób na samym Instagramie. Mimo że w ostatnich tygodniach para drżała o to, co się wydarzy, to już dziś Adrian Szymaniak opublikował post napawający fanów nadzieją. Wspomniał o bliskich i szpitalu, w którym spędził ostatnio sporo czasu.

Adrian Szymaniak ze „Ślubu” zabrał głos. Prosi o niewpłacanie pieniędzy!

Adrian Szymaniak wyszedł ze szpitala. Zamieścił w sieci poruszający post!

Adrian Szymaniak opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis. Mężczyzna wyznał w nim, że ostatni czas był dla niego bardzo trudny. Na szczęście po miesiącach walki z chorobą doczekał się radosnej nowiny. Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zdradził, ze jutro ma wypis ze szpitala. Zamierza opuścić placówkę z najbliższą żoną i dziećmi:

Jesteśmy już razem, jutro wypis! Och jak tęsknimy za domem i naszymi dziećmi! Nie mamy słów, aby opisać naszą ogromną wdzięczność za całe dobro, które nas spotyka. DZIĘKUJEMY za każde dobre słowo, udostępnienie i wpłaty. Każda — ta nawet symboliczna sprawiła, że wszystko przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy wzruszeni i czujemy taki wewnętrzny spokój i radość. Niedługo wystawimy też na licytację kilka przedmiotów. Działamy dalej — przekazał Adrian Szymaniak.

Horrendalne pieniądze na leczenie Adriana z ŚOPW. W ciągu doby zebrano rekordową kwotę