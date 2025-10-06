Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wyjdzie ze szpitala! Zamieścił przejmujący wpis
Od miesięcy walczy z glejakiem...
Adrian Szymaniak dał się poznać szerokiej publiczności za sprawą reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Mężczyzna od miesięcy walczy z glejakiem. Jego walkę o zdrowie obserwuje blisko 200 tysięcy osób na samym Instagramie. Mimo że w ostatnich tygodniach para drżała o to, co się wydarzy, to już dziś Adrian Szymaniak opublikował post napawający fanów nadzieją. Wspomniał o bliskich i szpitalu, w którym spędził ostatnio sporo czasu.
Adrian Szymaniak wyszedł ze szpitala. Zamieścił w sieci poruszający post!
Adrian Szymaniak opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis. Mężczyzna wyznał w nim, że ostatni czas był dla niego bardzo trudny. Na szczęście po miesiącach walki z chorobą doczekał się radosnej nowiny. Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zdradził, ze jutro ma wypis ze szpitala. Zamierza opuścić placówkę z najbliższą żoną i dziećmi:
Jesteśmy już razem, jutro wypis! Och jak tęsknimy za domem i naszymi dziećmi! Nie mamy słów, aby opisać naszą ogromną wdzięczność za całe dobro, które nas spotyka. DZIĘKUJEMY za każde dobre słowo, udostępnienie i wpłaty. Każda — ta nawet symboliczna sprawiła, że wszystko przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy wzruszeni i czujemy taki wewnętrzny spokój i radość. Niedługo wystawimy też na licytację kilka przedmiotów. Działamy dalej — przekazał Adrian Szymaniak.
Mimo że lekarzom udało się usunąć guza w głowie Adriana Szymaniaka, to jego walka o zdrowie trwa nadal. Małżeństwo myśli o kosztownej terapii, która pomoże ojcowi dwójki dzieci wrócić szybko do zdrowia. Założyli z tego powodu zbiórkę na kosztowne leczenie, które może być szansą na zdrowie dla mężczyzny.
Niestety, ale metoda terapii w Niemczech oraz metodę TTFields, to koszt dla pary rzędu 120 tysięcy złotych. Warto jeszcze podkreślić, że oprócz tego niezbędne są dalsze badania i kosztowna rehabilitacja. Mimo to w trudnym czasie mogą liczyć na fanów i bliskich, ponieważ do tej pory zebrali już ponad 1,3 miliona złotych z potrzebnych 3 milionów złotych.