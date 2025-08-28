Bogusław L. i Magdalena C., jedni z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, znaleźli się w poważnych tarapatach. Prokuratura oskarża ich o udział w nielegalnej reklamie alkoholu, co może skończyć się karami liczonymi w setkach tysięcy złotych. Sprawa trafiła już do sądu, a w aktach pojawiły się zaskakujące szczegóły.

Bogusław L. i Magdalena C. w opałach. Grożą im gigantyczne kary za reklamę alkoholu

Akt oskarżenia przeciwko Bogusławowi L. i Magdalenie C. trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 18 sierpnia 2025 r. Jak podaje tygodnik „Polityka”, prokuratura dysponuje dowodami, które mają potwierdzać, że znani aktorzy świadomie brali udział w kampanii reklamowej wysokoprocentowego alkoholu, a to w Polsce jest zabronione.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, ujawnił, że w dokumentach znalazły się zapisy mogące obciążyć celebrytów.

W jednej z umów wprost przewidziano zapis dotyczący pokrycia przez producenta szkody, jaką jeden z oskarżonych mógłby ponieść w przypadku skazania go na grzywnę – przyznał.

W sprawie oskarżeni są nie tylko aktorzy, ale również producenci trunków i przedstawiciele agencji reklamowych. Śledczy mówią o „zmowie alkoholowej”, w której każdy uczestnik miał świadomość ryzyka.

Podobne sprawy w ostatnich latach kończyły się dotkliwymi wyrokami- wystarczy przypomnieć półmilionowe grzywny nałożone na Janusza Palikota i Kubę Wojewódzkiego za promowanie alkoholu w internecie. Bogusław L. i Magdalena C. również mogą się liczyć z karą finansową od 10 do nawet 500 tys. zł.

Na razie żadne z nich nie odniosło się publicznie do zarzutów. Sprawa nabiera tempa, a sądowe rozstrzygnięcia mogą okazać się precedensowe dla całej branży reklamowej i show-biznesu.