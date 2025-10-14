Bogusław Linda i Magdalena Cielecka dołączyli do grona gwiazd show-biznesu, które zostały oskarżone o promowanie alkoholu w mediach społecznościowych. Obecnie sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście. Mimo że sprawa jest nagłośniona w mediach od sierpnia, to do tej pory nie udało się ustalić terminu rozprawy. Teraz jeden z portali show-biznesowych skontaktował się z sądem, który zabrał głos w sprawie. Padły mocne słowa.

Bogusław Linda i Magdalena Cielecka usłyszeli zarzuty. Sąd przerwał milczenie w sprawie!

Bogusław Linda i Magdalena Cielecka zostali oskarżeni za promowanie alkoholu na swoich kontach na Instagramie. Okazuje się, że mimo czasu, który już minął, do tej pory nie ustalono, kiedy odbędzie się rozprawa. Plejada skontaktowała się z prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w tej sprawie:

Sprawa wciąż pozostaje bez wyznaczonego terminu — przekazał portalowi Tomasz Trębicki.

