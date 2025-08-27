Krystyna Janda i jej fundacja znalazły się wśród beneficjentów programu „KPO dla kultury”. Aktorka otrzymała 200 tys. zł na projekt teatralny, co wywołało w sieci falę komentarzy i spekulacji. W obliczu narastającej krytyki artystka zdecydowała się zabrać głos i dokładnie wytłumaczyć, na co przeznaczone zostaną pieniądze.

W poniedziałek 23 sierpnia ogłoszono wyniki drugiego naboru do programu „KPO dla kultury”. Wśród 924 grantów i 701 stypendiów przyznanych w ramach tego projektu znalazła się także Fundacja Krystyny Jandy, prowadząca Teatr Polonia oraz Och-Teatr. Na konto fundacji trafi 200 tys. zł.

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. Nie brakowało głosów krytyki i pytań o zasadność takiej dotacji. Krystyna Janda, świadoma skali zamieszania, postanowiła odnieść się do sprawy wprost.

Na swoim Facebooku wyjaśniła, że pieniądze zostały przyznane na realizację projektu „Teatr bez barier: Pan Ho Ho – spektakl Teatru Polonia na żywo i online”.

Spektakl powstał w czasie pandemii i chcemy, aby został zarejestrowany i dostępny dla widzów w internecie. To ważny tekst, analiza narodzin dyktatury i tyranii. Nie chcieliśmy, żeby przepadł – podkreśliła.

Aktorka zaznaczyła też, że fundacja składała dwa wnioski, drugi dotyczył zakupu nowego sprzętu po letnich spektaklach, które zniszczył deszcz. „Na ten wniosek pieniędzy nam nie przyznano” – podkreśliła, dodając, że cała sytuacja wywołała „gigantyczną awanturę”.

Aktorka zapewnia, że mimo medialnego szumu planuje zrealizować projekt jeszcze w tym roku, by widzowie mieli dostęp do nagrania online.