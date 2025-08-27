Wstrząsające informacje w sprawie Daniela R., zawodnika KSW i byłego mistrza Babilon MMA oraz FEN. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął akt oskarżenia, w którym sportowiec figuruje jako jeden z pięciu oskarżonych o brutalny rozbój. W tle sprawy pojawiają się niebezpieczne narzędzia, przedmiot przypominający broń i ogromne pieniądze.

Znany zawodnik KSW oskarżony. W tle noże, broń i miliony złotych

Daniel R., 36-letni zawodnik mieszanych sztuk walki, od 2021 roku związany z federacją KSW, znalazł się w centrum gigantycznej afery. Jak podaje radom24.pl, prokuratura oskarżyła go o udział w rozboju, do którego miało dojść 12 sierpnia 2024 roku na parkingu jednego z centrów handlowych w Zabrzu.

Według śledczych pięciu mężczyzn miało tam spotkać się z właścicielem centrum medycznego zajmującego się odtruwaniem i podawaniem kroplówek. Poszkodowany twierdzi, że został zmuszony – przy użyciu noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną – do likwidacji dwóch lokat bankowych i przekazania łącznie 1,1 mln zł.

Wśród zatrzymanych znalazł się nie tylko znany fighter, ale także m.in. dziennikarz dużych stacji telewizyjnych i radiowych. Sam Daniel R. został aresztowany 23 sierpnia 2024 r., we własnym domu w Radomiu, gdzie przebywał wraz z żoną i małoletnim synem.

Śledczy przekazali, że grozi mu kara nawet 20 lat więzienia. Co istotne, sprawa opiera się głównie na relacji właściciela kliniki – w aktach nie ma nagrań czy innych jednoznacznych dowodów potwierdzających wersję wydarzeń.

Na ten moment tymczasowy areszt Daniela R. został przedłużony do 30 listopada 2025 roku.