Agnieszka i Grzegorz Hyży od lat uchodzą za jedno z bardziej tajemniczych małżeństw w polskim show-biznesie. O ich związku mówiło się sporo, ale oni sami rzadko zdradzali kulisy swojego życia prywatnego. Aż do teraz! W rozmowie z Magdą Mołek w programie W MOIM STYLU Agnieszka zdobyła się na szczere wyznanie o trudnych chwilach w ich związku. Mówiła o terapii i medialnym hejcie, które dopadły ich rodzinę w najtrudniejszym momencie.

Agnieszka Hyży przerywa milczenie: ,,Wiele złego się u nas wydarzyło”

Agnieszka Hyży to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu. Prywatnie jest żoną Grzegorza Hyżego, popularnego wokalisty i finalisty programu X Factor, który od lat podbija listy przebojów. Ich relacja budzi ogromne emocje – Grzegorz ma za sobą głośne rozstanie z pierwszą żoną, Mają Hyży, z którą ma dwóch synów. Z kolei Agnieszka wychowuje ich wspólną córkę, przez co razem tworzą patchworkową rodzinę.

Choć z zewnątrz mogą wyglądać jak para idealna, Agnieszka nie kryje, że za zamkniętymi drzwiami nie zawsze było kolorowo. Dziennikarka wyznała, że ich rodzina przez długi czas była na celowniku mediów, co odbiło się na ich psychice.

Wiele rzeczy złego u nas się wydarzyło. Uważam, że nasza patchworkowa rodzina dostała medialnie te największe działa, które media w nas wystrzeliły – powiedziała w wywiadzie.

Najgorszy czas przypadł na okres jej ciąży. ,,To były chwile, kiedy walczyłam o to, żeby urodzić dziecko” – wyznała, podkreślając, że wtedy całkowicie odcięli się od mediów i pracy.

To jedno z najbardziej otwartych wyznań Agnieszki Hyży. Dziennikarka przyznała, że ich związek przeszedł poważny kryzys i musieli szukać profesjonalnej pomocy. ,,Mam odwagę się przyznać, że zaliczyliśmy kilka poważnych upadków, że sięgnęliśmy po pomoc fachowców, czyli terapię” – mówiła szczerze.

Nie ukrywa jednak, że dzięki temu przetrwali trudne momenty i wyszli z nich silniejsi. ,,Jestem szczęśliwa, że udało nam się z tego wszystkiego wyjść obronną ręką, nie odzierając się z intymności” – dodała.

Czy to oznacza, że para ma już wszystkie kryzysy za sobą? Ich małżeństwo to dowód na to, że związki w show-biznesie nie zawsze są idealne, ale można walczyć o miłość mimo trudności.