Agnieszka Hyży pojawiła się na widowni „Tańca z Gwiazdami” i po emisji nowego odcinka udzieliła nam wywiadu. Choć, jak podkreśla, stara się nie faworyzować żadnego z uczestników, zdradziła, że jedna osoba wyjątkowo ją urzekła. Co więcej, wyznała, że na początku programu nie wierzyła, że zajdzie aż tak daleko.

Była na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego! Hyży zdradza kulisy zabawy do białego rana

Bursztynowicz nie wierzyła w siebie. Hyży zdradza, co usłyszała od niej przed programem

W niedzielny wieczór na widowni „Tańca z Gwiazdami” pojawiła się Agnieszka Hyży, prowadząca program „Halo tu Polsat”. Po zakończeniu odcinka dziennikarka zgodziła się porozmawiać z naszą redakcją i zdradziła kulisy rozmów z uczestnikami show.

Bursztynowicz „utarła nosa” Kaczorowskiej i Rogacewiczowi? Mowa o sympatii widzów

Hyży przyznała, że stara się zachować dystans wobec rywalizacji, bo większość uczestników pojawia się później w jej programie. Mimo to jedna z gwiazd wyjątkowo skradła jej serce.

Staram się nie faworyzować, ale ciężko ukryć mi moją ogromną sympatię do pani Basi Bursztynowicz. To hasło: „Basia w finale” to ja się podpisuję pod tym! – mówiła z uśmiechem prezenterka.

Jak się okazuje, Bursztynowicz na początku nie wierzyła, że utrzyma się w programie dłużej niż jeden odcinek.

Pamiętam, jak pierwszy raz się widziałyśmy przed startem programu. Basia chciała po prostu zatańczyć i w razie czego odejść po pierwszym odcinku. Na pewno nie spodziewała się, że to wszystko tak daleko pójdzie. Pamiętam, jak się zastanawiała, czy uda jej się zatańczyć z mężem w kolejnym odcinku, udało się… – wspomina Hyży.

Prezenterka dodała, że ogromna sympatia, jaką widzowie darzą aktorkę, dodaje jej skrzydeł i odwagi.

Mam nadzieję, że zyska trochę tej wiary i że zbuduje ją ta niesamowita sympatia, jaka spływa do niej z każdej strony – podsumowała.

Nie da się ukryć, że Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w „Klanie”, stała się jedną z najcieplej odbieranych uczestniczek tej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jej naturalność i autentyczność sprawiają, że wiele osób chciałoby zobaczyć ją w wielkim finale.

Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)

Cały wywiad z Agnieszką Hyży możecie obejrzeć poniżej!