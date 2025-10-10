Alicja Szemplińska to piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która w 2019 roku wygrała 10. edycję programu „The Voice of Poland”. Miała wówczas zaledwie 17 lat. Od tej pory jej kariera nabrała tempa, a w minionym roku wydała album pt. „nie wracam”.

Co więcej, wokalistka związana jest także z aktorstwem – w rozmowie z Kozaczkiem wspomniała, że jej marzeniem są różnego rodzaju musicale, w których już kiedyś miała szansę brać udział.

W środę, podczas wernisażu „Ciało Kobiety jako Najpiękniejsze Płótno”, dziennikarz Kozaczka zapytał Alicję, jak wspomina swoją przygodę z programem muzycznym oraz, jak wspomina jurorów. Odpowiedź była jednoznaczna:

Myślę, że wszystkich wspominam bardzo miło – wskazała wokalistka.

Szemplińska odniosła się też do udziału w programie bardzo młodych osób – sama bowiem była nastolatką, gdy wzięła udział w „The Voice of Poland”.

Myślę, że finalnie mnie wzmocniło, ale ta droga nie była oczywista. Było dużo upadków po drodze i myślę, że idąc do takiego programu trzeba się przygotować na to, że nie będzie łatwo, żeby wystawić się na dużą publikę – mówiła.

Jak dodała, według niej, „dla młodego człowieka jest to bardzo dużo do zniesienia emocjonalnie”. Stwierdziła jednak, że uważa, iż dzięki udziałowi w „The Voice of Poland” czuje się dzisiaj silniejsza.