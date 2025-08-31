Andziaks i Luka oficjalnie ogłosili płeć dziecka! To wideo ROZCZULA
Gender reveal niczym wesele!
Po intensywnym czasie pełnym zmian: zakończonym remontem willi, odświeżeniem ogrodu oraz długimi wakacjami w Dubaju Andziaks i Luka podzielili się z fanami kolejną radosną nowiną. Popularna youtuberka 30 czerwca ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka.
Andziaks pokazała swój SPEKTAKULARNY ogród! Jeszcze więcej atrakcji, niż rok temu
Andziaks i Luka ujawnili płeć dziecka
Informacja jest szczególnie wzruszająca, ponieważ para otwarcie przyznała, że starania o kolejną ciążę trwały dłużej niż się spodziewali. Dla ich fanów, którzy od lat śledzą rozwój rodziny, była to wyjątkowa wiadomość.
Na swoim kanale Andziaks opublikowała film, w którym uchwycono moment poznania wyniku testu ciążowego. Emocje, szczere łzy wzruszenia i radości sprawiły, że materiał natychmiast poruszył setki tysięcy widzów.
Andziaks i Luka z przytupem zorganizowali Charlie 5 urodziny. Była nawet Natalia Siwiec
Ostatnio Angelika i Luka Trochonowicz z okazji 5 urodzin Charlotte wprawili huczne urodziny w swoim ogrodzie. Przyjęcie odbyło się w tematyce Hawai, dlatego też nie zabrakło maskotek i kostiumów bajkowych. Okazuje się, że już dwa tygodnie później mieli zaplanowaną kolejną wielką imprezę – gender reveal.
Para zaplanowała wyjątkowe przyjęcie w miejscu, w którym brali ślub, czyli Mała Wieś. Zaprosili rodzinę i znajomych, aby razem dowiedzieć się, jakiej płci będzie ich kolejne dziecko.
Andziaks i Luka powiedzieli córeczce o ciąży! Tak emocjonalnej reakcji Charli się nie spodziewali
Para youtuberów jeszcze tego samego dnia podzieliła się niezwykle wzruszającym nagraniem. Widzimy, jak po odliczaniu w niebo wystrzela mnóstwo niebieskiego dymu. Oznacza tylko jedno! Będzie syn!
Eek | 1 września 2025
Jest to przerażające 😱 „Warszawka” się bawi i płaci krocie za śmieci, a chore dzieci walczą o przetrwanie i liczą na cud! Dzisiaj kończy się zbiórka chorego na DMD Tymka, brakuje jeszcze duuuużo pieniędzy 😭 Wspierajmy Tymek Kalata siepomaga 💪🏼💪🏼 Wierzę w dobroć zwykłych ludzi, bo celebryci nawet nie spojrzą na potrzebujących, są zajęci kupowaniem nikomu niepotrzebnych śmieci! A to wszystko dzięki widzom i obserwującym, czyli nam – bez nas nie mieliby nic… Warto się nad tym zastanowić. Jeśli przeczytałeś i się zgadzasz – wpłać chociaż złotówkę na zbiórkę Tymka! Ten chłopiec naprawdę na nas liczy 💪🏼 Tymek Kalata siepomaga
Anonim | 1 września 2025
Beznadzieja