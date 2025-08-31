Po intensywnym czasie pełnym zmian: zakończonym remontem willi, odświeżeniem ogrodu oraz długimi wakacjami w Dubaju Andziaks i Luka podzielili się z fanami kolejną radosną nowiną. Popularna youtuberka 30 czerwca ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka.

Andziaks pokazała swój SPEKTAKULARNY ogród! Jeszcze więcej atrakcji, niż rok temu

Andziaks i Luka ujawnili płeć dziecka

Informacja jest szczególnie wzruszająca, ponieważ para otwarcie przyznała, że starania o kolejną ciążę trwały dłużej niż się spodziewali. Dla ich fanów, którzy od lat śledzą rozwój rodziny, była to wyjątkowa wiadomość.

Na swoim kanale Andziaks opublikowała film, w którym uchwycono moment poznania wyniku testu ciążowego. Emocje, szczere łzy wzruszenia i radości sprawiły, że materiał natychmiast poruszył setki tysięcy widzów.

Andziaks i Luka z przytupem zorganizowali Charlie 5 urodziny. Była nawet Natalia Siwiec

Ostatnio Angelika i Luka Trochonowicz z okazji 5 urodzin Charlotte wprawili huczne urodziny w swoim ogrodzie. Przyjęcie odbyło się w tematyce Hawai, dlatego też nie zabrakło maskotek i kostiumów bajkowych. Okazuje się, że już dwa tygodnie później mieli zaplanowaną kolejną wielką imprezę – gender reveal.

Para zaplanowała wyjątkowe przyjęcie w miejscu, w którym brali ślub, czyli Mała Wieś. Zaprosili rodzinę i znajomych, aby razem dowiedzieć się, jakiej płci będzie ich kolejne dziecko.

Andziaks i Luka powiedzieli córeczce o ciąży! Tak emocjonalnej reakcji Charli się nie spodziewali

Para youtuberów jeszcze tego samego dnia podzieliła się niezwykle wzruszającym nagraniem. Widzimy, jak po odliczaniu w niebo wystrzela mnóstwo niebieskiego dymu. Oznacza tylko jedno! Będzie syn!