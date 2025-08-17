Andziaks i Luka z przytupem zorganizowali Charlie 5 urodziny. Była nawet Natalia Siwiec

Charlotte świętuje 5 urodziny

Andziak na swoim ostatnim filmie pokazała, jak przygotuje się do urodzin córeczki. Pojechała między innymi po łańcuchy z kwiatów, które słyną na Hawajach, a następnie zadzwoniła do animatorów, aby omówić plan wydarzenia:

„Pierwszą godzinę zrobilibyśmy legendę wysp, po godzinie mogliby wejść szaleni naukowcy – to jest ten pakiet nauka mrozu i też jest robienie lodów tak?” – pyta się Andziaks.

W dalszej części rozmowy możemy usłyszeć, że była także piniata, zabawa ze „slajmami”, tort i robienie tatuaży.