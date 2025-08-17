Andziaks i Luka z przytupem zorganizowali Charlie 5 urodziny. Była nawet Natalia Siwiec
Impreza w stylu hawajskim. Było bardzo KOLOROWO!
Andziaks i Luka w ubiegłym roku wyremontowali ogród marzeń. Mają tam wszystko: basen, kominek, jacuzzi, siłownię i plac zabaw, Jeszcze w tym sezonie dopieszczali przestrzeń przed domem. Dlatego nic dziwnego, że zdecydowali się także na urządzenie imprezy urodzinowej w swoim ogrodzie.
Angelika i Luka Trochonowicz z okazji 5 urodzin Charlotte naprawdę się postarali o to, aby jej urodziny zostały na długo zapamiętane.
Przyjęcie odbyło się w tematyce Hawai, dlatego też nie zabrakło maskotek i kostiumów bajkowych.
Andziak na swoim ostatnim filmie pokazała, jak przygotuje się do urodzin córeczki. Pojechała między innymi po łańcuchy z kwiatów, które słyną na Hawajach, a następnie zadzwoniła do animatorów, aby omówić plan wydarzenia:
„Pierwszą godzinę zrobilibyśmy legendę wysp, po godzinie mogliby wejść szaleni naukowcy – to jest ten pakiet nauka mrozu i też jest robienie lodów tak?” – pyta się Andziaks.
W dalszej części rozmowy możemy usłyszeć, że była także piniata, zabawa ze „slajmami”, tort i robienie tatuaży.
Andziaks jest królową imprez, dba o gości, aby nic im nie brakowało i bawili się wyśmienicie.
Na imprezę Charlie została zaproszona śmietanka towarzyska, czyli Sylwia Przybysz z Janem Dąbrowskim, Magda Pieczonka, Natalia Siwiec, Ewa Olczak-Dziadolka, Wojtek Kurowski, rodzice i przyjaciele Luki, czy mama Andziaks…
Ogród pękał w szwach od gości!
Tak naprawdę nie wiadomo, kto się lepiej bawił – dzieci, czy może dorośli? Na Instagramie gości pojawiła się masa relacji z przyjęcia. Można zauważyć, że wszyscy zaproszeni czuli się bardzo dobrze w swoim towarzystwie.
Jak wiadomo, Andziaks i Luka spodziewają się także długo wyczekiwanego dziecka.
Wydaje się, że podczas tej imprezy zorganizowano także gender reveal, czyli ogłoszenie płci dziecka. Teraz tylko czekamy na film, w którym okaże się, czy spodziewają się dziewczynki, czy chłopczyka.
