times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Odmieniona Aneta Zając podbiła ściankę boską stylizacją. Ta kurtka to hit na jesień!

Aktorka z "Pierwszej miłości" zadała szyku! (FOTO)

Aneta Zając Stylizacje Gwiazd
/ 12.09.2025 /
EmEl
Aneta Zając, fot. AKPA.

1 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając niedawno pojawiła się na premierze produkcji: „Wędrówka z dinozaurami”

Szczególną uwagę zwracała jej obłędna stylizacja, która idealnie wpasowała się w jesienną pogodę.

Aneta Zając, fot. AKPA.

2 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając miała na sobie jasne jeansy w modnym fasonie z lat 90. 

Dobrała do nich czekoladowobrązową kurtkę vintage oraz obcisłą bokserkę.

Aneta Zając, fot. AKPA.

3 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając prezentowała się wspaniale podczas wydarzenia. 

Atrakcyjna stylizacja podkreśliła także jej charakter i odmienioną, szczupłą sylwetkę gwiazdy.

Aneta Zając, fot. AKPA.

4 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając wie, jak zachwycić fanów udaną stylizacją. 

Aktorka znana z „Pierwszej miłości” ostatnio przeszła spektakularną metamorfozę.

Aneta Zając, fot. AKPA.

5 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając zrezygnowała z jedzenia cukru. Oprócz tego ograniczyła także jedzenie przetworzonej żywności. 

Teraz głównymi składnikami w jej diecie są owoce i warzywa praz produkty zbożowe.

Aneta Zając, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

6 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aktorka też w jednym z wywiadów wyznała, że od lat mierzy się z chorobą Hashimoto.

Aneta Zając w związku z tym musi codziennie dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.

Aneta Zając, fot. AKPA. źródło fot. AKPA.

7 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Aneta Zając nie boi się zapłacić teraz więcej pieniędzy za produkty dobrej jakości. 

Stawia na potrawy bogate w błonnik i ekologiczne.

Aneta Zając, fot. Instagram. źródło Instagram

8 / 8

Aneta Zając w obłędnej stylizacji 

Oprócz tego Aneta Zając wyznała, że w metamorfozie sylwetki pomogła jej pomoc dietetyka, który stworzył dietę specjalnie pod jej potrzeby. Uwzględnił także jej kłopoty zdrowotne.

Dzięki temu teraz aktorka prezentuje się wspaniale.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 13 września 2025 Odpowiedz

Na zdjęciach widać że ćwiczy kroki taneczne

Anonim | 12 września 2025 Odpowiedz

A etko a jego kita m tak dnia lata. I co tam chora niech się uczą Cichidjk to co stro. Włodarczyk i Juszczak. ny oone ,,

POLECANE DLA CIEBIE
Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer
Aktualności Newsy Programy TV
Afryka Express Edyta Zając
Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer
Czy to początek większego konfliktu między parami?
Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” i zdradza sekret wieloletniego związku
Polscy celebryci Związki gwiazd
Izabela Kuna Love Story
Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” i zdradza sekret wieloletniego związku
Nie ukrywa, że jej pierwsze małżeństwo było pomyłką.
Kinga Rusin po 5 latach znów pozuje przed DDTVN, stylowa Ostaszewska, Maja Hyży z „nowym dzieckiem”
Aktualności Polscy celebryci
Maja Ostaszewska Nikodem Rozbicki
Kinga Rusin po 5 latach znów pozuje przed DDTVN, stylowa Ostaszewska, Maja Hyży z „nowym dzieckiem”
Małgorzata Tomaszewska wysiada ze swojego luksusowego samochodu.
Miłość wylewała się z ekranu! Tak Cichopek i Hakiel tańczyli po ślubie (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Marcin Hakiel
Miłość wylewała się z ekranu! Tak Cichopek i Hakiel tańczyli po ślubie (FOTO)
Te romantyczne kadry na zawsze pozostaną w naszych sercach!
Olek Sikora i Ola Filipek poprowadzili „Halo tu Polsat”. Na kanapie wyjątkowa para: Więdłocha i Pawlicki
Aktualności Polscy celebryci
Aleksander Sikora Halo Tu Polsat
Olek Sikora i Ola Filipek poprowadzili „Halo tu Polsat”. Na kanapie wyjątkowa para: Więdłocha i Pawlicki
Do śniadaniówki przybył też ktoś jeszcze!
Monika Goździalska rozkręciła DRAMĘ w „Good Luck Guys 2”. Wściekła na Piotra Mroza!
Aktualności Polscy celebryci
Good Luck Guys Monika Goździalska
Monika Goździalska rozkręciła DRAMĘ w „Good Luck Guys 2”. Wściekła na Piotra Mroza!
"Kiedy mężczyzna przekracza próg dobrego smaku (...)" - grzmi celebrytka.
Małgorzata Kożuchowska oceniła styl Marty Nawrockiej. Ma dla niej cenną radę!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Kożuchowska Marta Nawrocka
Małgorzata Kożuchowska oceniła styl Marty Nawrockiej. Ma dla niej cenną radę!
Aktorka nie gryzła się w język! Ciekawe, co na to Pierwsza Dama...
Qczaj walczył z potwornym NAŁOGIEM! „Wylądowałem na terapii uzależnień…”
Newsy Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Kozaczek Tv Qczaj
Qczaj walczył z potwornym NAŁOGIEM! „Wylądowałem na terapii uzależnień…”
Otworzył się przed naszym reporterem i opowiedział o uzależnieniu, które niemal zniszczyło mu życie.
Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę
Aktualności Newsy
Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę
Odsiadywał wyrok za morderstwo 29-letniej modelki. Teraz znowu szokuje świat.
Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Gwiazdy Topless Joanna Krupa
Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)
Modelka zawsze uwielbiała eksponować boskie ciało!
Żona zmarłego aktora Piotra Nowakowskiego zorganizowała zbiórkę! Padły słowa krytyki
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Afera Nie żyje
Żona zmarłego aktora Piotra Nowakowskiego zorganizowała zbiórkę! Padły słowa krytyki
Do akcji musiał wkroczyć przyjaciel rodziny!
Tajemnicza śmierć uczestnika „Rolnika” i „Ślubu od pierwszego wejrzenia”! Miał zaledwie 47 lat…
Aktualności Newsy
Rolnik Szuka żony ślub Od Pierwszego Wejrzenia
Tajemnicza śmierć uczestnika „Rolnika” i „Ślubu od pierwszego wejrzenia”! Miał zaledwie 47 lat…
Policja prowadzi śledztwo, a przyczyna zgonu wciąż owiana jest tajemnicą.
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Jakub Rzeźniczak Paulina Rzeźniczak
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Internauci przecierają oczy...
Brat Jacka Kurskiego to wybitny pisarz. Ich konfliktem żyła cała Polska! (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Jacek Kurski Jarosław Kurski
Brat Jacka Kurskiego to wybitny pisarz. Ich konfliktem żyła cała Polska! (FOTO)
"Nie wszyscy Kurscy są do kitu!" — mówił swego czasu Jarosław Kurski...
Robert Motyka opowiedział o ciemnej stronie skeczu „Mariolka”. Zaapelował do widzów!
Aktualności Polscy celebryci
Mariolka Paranienormalni
Robert Motyka opowiedział o ciemnej stronie skeczu „Mariolka”. Zaapelował do widzów!
"Proszę tego NIE ROBIĆ!" — powiedział słynny kabareciarz.
Polityk PiS ponownie został ojcem! Pokazał pierwsze chwile z noworodkiem
Aktualności Dzieci gwiazd
Dzieci Gwiazd
Polityk PiS ponownie został ojcem! Pokazał pierwsze chwile z noworodkiem
Zdradził już płeć i imię dziecka.
 