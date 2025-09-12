Odmieniona Aneta Zając podbiła ściankę boską stylizacją. Ta kurtka to hit na jesień!
Aktorka z "Pierwszej miłości" zadała szyku! (FOTO)
1 / 8
Aneta Zając niedawno pojawiła się na premierze produkcji: „Wędrówka z dinozaurami”
.
Szczególną uwagę zwracała jej obłędna stylizacja, która idealnie wpasowała się w jesienną pogodę.
2 / 8
Aneta Zając miała na sobie jasne jeansy w modnym fasonie z lat 90.
Dobrała do nich czekoladowobrązową kurtkę vintage oraz obcisłą bokserkę.
3 / 8
Aneta Zając prezentowała się wspaniale podczas wydarzenia.
Atrakcyjna stylizacja podkreśliła także jej charakter i odmienioną, szczupłą sylwetkę gwiazdy.
4 / 8
Aneta Zając wie, jak zachwycić fanów udaną stylizacją.
Aktorka znana z „Pierwszej miłości” ostatnio przeszła spektakularną metamorfozę.
5 / 8
Aneta Zając zrezygnowała z jedzenia cukru. Oprócz tego ograniczyła także jedzenie przetworzonej żywności.
Teraz głównymi składnikami w jej diecie są owoce i warzywa praz produkty zbożowe.
6 / 8
Aktorka też w jednym z wywiadów wyznała, że od lat mierzy się z chorobą Hashimoto.
Aneta Zając w związku z tym musi codziennie dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.
7 / 8
Aneta Zając nie boi się zapłacić teraz więcej pieniędzy za produkty dobrej jakości.
Stawia na potrawy bogate w błonnik i ekologiczne.
8 / 8
Oprócz tego Aneta Zając wyznała, że w metamorfozie sylwetki pomogła jej pomoc dietetyka, który stworzył dietę specjalnie pod jej potrzeby. Uwzględnił także jej kłopoty zdrowotne.
Dzięki temu teraz aktorka prezentuje się wspaniale.
Anonim | 13 września 2025
Na zdjęciach widać że ćwiczy kroki taneczne
Anonim | 12 września 2025
A etko a jego kita m tak dnia lata. I co tam chora niech się uczą Cichidjk to co stro. Włodarczyk i Juszczak. ny oone ,,