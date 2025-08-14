times-dark
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Gwiazda „Pierwszej miłości” zabrała bliźniaków na słynny szlak El Caminito del Rey.

Aneta Zając
/ 14.08.2025 /
Marysia
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! A w tle wciąż burza po słowach Krawczyka źródło Instagram

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Aneta Zając od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki roli Marysi w serialu „Pierwsza miłość”.

Choć gra w nim od 2004 roku, w ostatnich latach media skupiają się nie tylko na jej dorobku zawodowym, ale także na zmianach w życiu prywatnym.

Aktorka przeszła spektakularną metamorfozę, gubiąc zbędne kilogramy, a także niejednokrotnie stawała w centrum medialnych doniesień dotyczących jej relacji z Mikołajem Krawczykiem – ojcem jej dzieci.

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Tym razem gwiazda na swoim Instagramie opublikowała zdjęcia z hiszpańskich wakacji, w których towarzyszyli jej synowie.

To rzadki widok, bo aktorka od lat chroni ich prywatność, unikając pokazywania twarzy chłopców w mediach społecznościowych.

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Cała trójka spędzała czas na El Caminito del Rey – słynnym, wąskim szlaku poprowadzonym wzdłuż stromych skał w Andaluzji.

Aktorka i jej synowie mieli na sobie kaski ochronne, co świadczyło o zachowaniu pełnych środków bezpieczeństwa podczas tej malowniczej, ale wymagającej trasy.

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Na opublikowanych kadrach widać, że 14-latkowie odziedziczyli po mamie blond włosy i sportowy zapał. Choć Aneta nadal nie pokazuje ich twarzy, widać, że bliźniacy są do siebie bardzo podobni.

W komentarzach pod zdjęciami fani nie kryli zachwytu zarówno miejscem, jak i rodzinną atmosferą uchwyconą na fotografiach. „Świetna przygoda”, „Piękne miejsce, piękna rodzina” – pisali internauci.

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Choć wakacyjna relacja Anety Zając jest pełna wakacyjnej beztroski, w tle wciąż ciągnie się jej głośny konflikt z Mikołajem Krawczykiem.

Od lat nie milkną komentarze na temat zaległych alimentów i ich napiętej relacji.

Ostatnio Mikołaj Krawczyk ponownie uderzył w byłą partnerkę, publikując w mediach społecznościowych i komentując na TikToku ostre słowa o rzekomym „oprawcy” swoich synów.

Nie przebierał w słowach komentując wygląd Anety, a także porównując ją do swojej obecnej żony.

Internauci nie kryją zaskoczenia, że po tylu latach ich relacja wciąż budzi tak gorące emocje.

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Wiele osób zastanawia się, czy wakacyjne zdjęcia z Hiszpanii, pokazujące uśmiechniętą Anetę i spędzającą czas z synami, nie są jej cichą odpowiedzią na te zarzuty.

Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach!

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki
Gonia | 15 sierpnia 2025 Odpowiedz

Krawczyk po prostu nie wytrzymal. Kobieta utrudnia mu relacje z dziecmi. Od lat ich nie widzial. Nie sadze, aby umieszczal na instagramie co umieszcza, gdyby nie mial powodu. Z Agnieszka rozstal sie bez kwasu, z Aneta kwas. Wspolczuje mu bardzo. Psni Aneta zawsze pizycjonoeala sie jako ofiara. Nie trzyma sie kupy jej wersja.

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

O staremu O
Kobieta | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Tylko kobieta wie jaki trud trzeba wlozyc w wychowanie dzieci (a ona miala blizniakow)!
A pozniej przychodzi tatus jak juz dzieci podrosna i przypomina sobie ze jest ojcem!
Wstyd!!!!

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Dokladnie

