Aneta Zając pokazała 14-letnich synów! Rzadkie kadry z hiszpańskich wakacji aktorki

Aneta Zając od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki roli Marysi w serialu „Pierwsza miłość”.

Choć gra w nim od 2004 roku, w ostatnich latach media skupiają się nie tylko na jej dorobku zawodowym, ale także na zmianach w życiu prywatnym.

Aktorka przeszła spektakularną metamorfozę, gubiąc zbędne kilogramy, a także niejednokrotnie stawała w centrum medialnych doniesień dotyczących jej relacji z Mikołajem Krawczykiem – ojcem jej dzieci.