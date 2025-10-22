ANIA KRUK odsłania nową twarz i zaprasza do swojej codzienności

Kiedy w czerwcu 2024 roku w warszawskim Westfield Arkadia pojawił się nowy butik ANIA KRUK, niewiele osób przeczuwało, że to start największej metamorfozy w historii brandu. Dziś, po ponad roku konsekwentnej pracy, zmiana jest już widoczna wszędzie: od witryn i kampanii, przez eventy z piercingiem, po… poranne pop-upy ze śniadaniem i kawą. I to nie jest tylko lifting. To nowa filozofia bycia blisko ludzi – w zwykły poniedziałek i zwariowany weekend. „DZIŚ TWÓJ DZIEŃ” – brzmi hasło, które idealnie oddaje kierunek marki.

Redkroft + ANIA KRUK: strategia spotyka design

Za rebranding odpowiada studio Redkroft – znane z projektów, w których piękna forma stoi na solidnej strategii. Efekt? Język wizualny spójny, ale nieoczywisty; subtelny, a jednocześnie odważny. „Nie chcieliśmy odcinać się od przeszłości – zależało nam na płynnej ewolucji, nie rewolucji” – mówi Magda Polaszek, Head of Brand, PR & CSR. Proces rozpisano na etapy: od art direction, przez wideo i kolory, aż po wymianę logo i wprowadzenie nowego monogramu 1 sierpnia 2025 roku.

Piercing jako manifest

Nowe logo zadebiutowało nie tylko w ośmiu lokalizacjach butików, ale i podczas głośnego eventu „Piercing za free” w Westfield Mokotów. To wtedy ANIA KRUK oficjalnie powiedziała: biżuteria i piercing to jedna opowieść – o odwadze, autentyczności i indywidualności. Chwilę później marka pojawiła się na Salt Wave by Porsche w Jastarni ze strefą sprzedaży, piercingiem i… jogą pod świeżym logo. Brzmi jak nowa definicja „lifestyle”? Dokładnie o to chodzi.

Butiki jak concept store. A do tego – kawa

Rebranding nie zatrzymał się na identyfikacji. W lutym 2025 roku we Wrocławiu powstał pierwszy butik w nowym koncepcie, a potem dołączyły Katowice i warszawski Westfield Mokotów. Spójne DNA doświadczenia: od szyldu, przez bibułki, po woreczki – sprawia, że zakupy są częścią większej historii, nie tylko punktem na liście. Równolegle marka ruszyła z cyklem śniadaniowych pop-upów w warszawskich kawiarniach, wspólnie z influencerem Yankiem. Kawa, matcha, lemoniada i biżuteria: proste rytuały podane w stylu ANIA KRUK. Do tego współpraca z palarnią ROST i konkurs z okazji Dnia Kawy – preludium do kolejnego pop-upu w nowym miejscu.

Nowe studio, nowe emocje i zero marnowania

Wraz z marką Górna Półka powstało w pełni brandowe studio foto, zanurzone w kolorach nowej tożsamości. Dzięki temu zdjęcia, wideo i komunikacja mówią jednym głosem. A gdy na drodze stanął prozaiczny problem – zapas opakowań ze starym logo, pojawiło się kreatywne rozwiązanie: naklejki z QR kodem odsyłającym do strony tłumaczącej proces zmian. Transparentność 100%, marnowanie – 0. Tak robi się rebranding w praktyce.

Kampanie, które żyją w realu

Sierpniowa akcja „Dziś Twój Dzień” zaprosiła do odkrycia marki na nowo, a wrześniowe „Office Calling” połączyło świeżą identyfikację z dotychczasowym kontentem – dowód, że tu liczy się konsekwencja, nie jednorazowy fajerwerk. Zmiana szyldów potrwa do końca 2026 roku, ale ducha nowej ery widać już dziś. Na deser – pięknie opracowany e-book „Ear Styling Guide”, który wprowadza w świat stylizacji ucha i piercingu.

Nowa odsłona ANIA KRUK to coś więcej niż nowe logo. To zaproszenie, by nosić biżuterię po swojemu, bez zasad, bez okazji, za to z radością – dziś, jutro, w pracy i na festiwalu. Jeśli rebranding może stać się stylem życia, to właśnie tu oglądamy to na żywo. A wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek.