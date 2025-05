Robert Lewandowski jest z Anną Lewandowską od 2007 roku, a pobrali się w 2013 roku. Ich związek uchodzi za jeden z najbardziej zgodnych i medialnych w Polsce, a także za granicą. Mimo że pojawiły się plotki o kryzysie, to para jest wciąż razem i bardzo się wspiera.

Lewandowscy urządzili przyjęcie urodzinowe córkom! Klara skończyła 8 lat, a Laura 5!

Lewandowscy doczekali się dwóch córek: Klary Lewandowskiej (8 l.) i Laury Lewandowskiej (5 l.). Ich narodziny były wyczekiwane jak w rodzinie królewskiej. Przez wiele lat chronili wizerunek córek, ale od pewnego czasu przestali, aż tak tego przestrzegać i pokazują także twarze Klary i Laury.

Obie dziewczynki są z maja – Klara urodziła się 4, a Laura 6. Dlatego też ostatnio Lewandowscy urządzili im imprezę urodzinową w tematy piratów z Karaibów. Zdjęciem z urodzin pochwalili się na Instagramie.

Maj to naprawdę wyjątkowy miesiąc dla naszej rodziny – to właśnie wtedy świętujemy urodziny naszych dwóch wspaniałych córek! Każde z nich wnosi do naszego życia własne światło i radość, a my nie moglibyśmy być bardziej dumni z tych, mądrych i pięknych młodych dziewczyn, na które dorastają.

Życzymy im obojgu życia wypełnionego szczęściem, miłością i niezapomnianymi chwilami – napisali dumni rodzice pod postem.