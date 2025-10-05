Anna Przybylska chorowała NIE tylko na raka. Nikt się tego nie spodziewał

Dzisiaj, 5 października 2025 roku, mija 11 lat od śmierci Anny Przybylskiej. Jej odejście w 2014 roku było szokiem dla fanów, mediów oraz dla najbliższych, wciąż pamięć o niej trwa żywa, a w sercach wielu Polaków pozostaje świeża i wzruszająca.

4 lata temu zmarła Anna Przybylska – na Instagramie wciąż jest jej profil

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku, po trudnej walce z rakiem trzustki. Mimo że podjęto różnorodne próby leczenia, także za granicą, choroba okazała się zbyt silna. W ostatnich miesiącach życia aktorka zaznała cierpienia, ale jak podają relacje bliskich, starała się zachować pogodę ducha, żyć normalnie, kiedy tylko to było możliwe.

Okazuje się, że wcześniej miała inne dolegliwości – cierpiała na depresję, która miała być pierwszym objawem nowotworu. Ania regularnie się badała, bo jej ojciec zmarł na raka. Wyniki miała dobre, ale wciąż czuła się osłabiona, senna, miała bóle żołądka.

Jarosław Bieniuk o tym, jak radzi sobie ze śmiercią Ani i samotnym ojcostwem

W biografii aktorki czytamy: „Tylko że wszystko to daje się łatwo wytłumaczyć: wyczerpująca opieka nad gromadką dzieci, stres, obowiązki zawodowe. O tym, że depresja może być pierwszym objawem raka trzustki, nikt z bliskich Ani nie wie”.

Anna bardzo schudła, ale to też wydawało się normalne przy jej trybie życia.

Stresem i obowiązkami można także tłumaczyć to, że w ciągu trzech lat Ania mocno schudła. Nawet zdrowy tryb życia jest tu dobrym wytłumaczeniem. Przecież dużo biega, odżywia się coraz sensowniej – nie powinno nikogo dziwić, że to przynosi pozytywne efekty dla sylwetki. A wyglądała przecież olśniewająco.

Dlaczego Jarosław Bieniuk wstrzymał film o Annie Przybylskiej?

W 2013 roku aktorka usłyszała diagnozę – wtedy wiedziała już, że to rak.

