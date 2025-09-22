Izu Ugonoh wraz z żoną Antoniną wystąpili w najnowszej edycji „Afryka Express”. W ostatnim odcinku programu musieli się z nim pożegnać, a w zadaniu dogrywkowym zmierzyli się: Izu z żona Antoniną oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Znakomicie poradziła sobie druga para: „Nie chciałem przegrać z Michałem, bo nie lubię tego typa” – powiedział w programie Izu Ugonoh.

Izu Ugonoh z żoną w „Afryka Express”. Kim jest Antonina Ugonoh?

Słowa Izu Ugonoh poruszyły widzów

Na samej mecie Antonina zaczęła płakać. Prowadząca programu Izabela Krzan od razu podeszła do uczestniczki i zaczęła ją pocieszać. Para była rozgoryczona i smutna, że w trzecim odcinku musiała pożegnać się programem podróżniczym.

Na Instagramie zaczęło wrzeć w komentarzach. Pojawiło się wiele negatywnych komentarzy na temat pary. Widzowie najbardziej oburzyli się słowami Izu o Michale Mikołajczaku. Fani od razu nie zgodzili się na słowa kontrowersyjne skierowane w stronę aktora.

Ulubieńcy widzów pożegnali się z programem „Afryka Express”! Wielu wróżyło im finał…

W mediach społecznościowych TVN pojawiło się nagranie z małżeństwem. Para wraz z mężem zaczęła się tłumaczyć ze swoich słów:

Słuchajcie, możemy jedynie razem z Izu dołączyć się do Waszej opinii na temat wypowiadania takich słów, i również uważamy, że jest to bardzo słabe kierować coś takiego w stronę drugiej osoby. Jest nam przykro, że produkcja postanowiła tak zmontować, a raczej przemontować słowa i wykorzystać sytuację z innego momentu niż to miało miejsce. Skandal w „Królowej przetrwania”?! Finał USTAWIONY? Marianna oburzona, a Trybała oskarżana o oszustwo!

Natomiast Izu Ugonoh w „Plejadzie” powiedział, że nie dziwią go nieprzychylne w jego stronę komentarze i fala hejtu po emisji ostatniego odcinka:

Po obejrzeniu odcinka i zobaczeniu, jak zostało to zmontowane, to ja sam siebie bym nie polubił. Problemem jest fakt, że nie odzwierciedla to stanu rzeczywistego. Na chwilę obecną mam dosyć tego typu programów , a ,,Afryką Express” jestem zawiedziony – przyznał znany pięściarz.

Ugonoh zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni wraz z żoną Antoniną opublikują w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie dotyczące zaistniałej sytuacji. W ten sposób chcą zakończyć ten temat i do niego nie wracać.