Antonina Ugonoh oburzona montażem programu „Afryka Express”, a Izu tłumaczy się ze swoich słów
"Sam bym siebie nie polubił" - powiedział sportowiec
Izu Ugonoh wraz z żoną Antoniną wystąpili w najnowszej edycji „Afryka Express”. W ostatnim odcinku programu musieli się z nim pożegnać, a w zadaniu dogrywkowym zmierzyli się: Izu z żona Antoniną oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Znakomicie poradziła sobie druga para: „Nie chciałem przegrać z Michałem, bo nie lubię tego typa” – powiedział w programie Izu Ugonoh.
Izu Ugonoh z żoną w „Afryka Express”. Kim jest Antonina Ugonoh?
Słowa Izu Ugonoh poruszyły widzów
Na samej mecie Antonina zaczęła płakać. Prowadząca programu Izabela Krzan od razu podeszła do uczestniczki i zaczęła ją pocieszać. Para była rozgoryczona i smutna, że w trzecim odcinku musiała pożegnać się programem podróżniczym.
Na Instagramie zaczęło wrzeć w komentarzach. Pojawiło się wiele negatywnych komentarzy na temat pary. Widzowie najbardziej oburzyli się słowami Izu o Michale Mikołajczaku. Fani od razu nie zgodzili się na słowa kontrowersyjne skierowane w stronę aktora.
Ulubieńcy widzów pożegnali się z programem „Afryka Express”! Wielu wróżyło im finał…
W mediach społecznościowych TVN pojawiło się nagranie z małżeństwem. Para wraz z mężem zaczęła się tłumaczyć ze swoich słów:
Słuchajcie, możemy jedynie razem z Izu dołączyć się do Waszej opinii na temat wypowiadania takich słów, i również uważamy, że jest to bardzo słabe kierować coś takiego w stronę drugiej osoby. Jest nam przykro, że produkcja postanowiła tak zmontować, a raczej przemontować słowa i wykorzystać sytuację z innego momentu niż to miało miejsce.
Skandal w „Królowej przetrwania”?! Finał USTAWIONY? Marianna oburzona, a Trybała oskarżana o oszustwo!
Po obejrzeniu odcinka i zobaczeniu, jak zostało to zmontowane, to ja sam siebie bym nie polubił. Problemem jest fakt, że nie odzwierciedla to stanu rzeczywistego. Na chwilę obecną mam dosyć tego typu programów , a ,,Afryką Express” jestem zawiedziony – przyznał znany pięściarz.
Iw58 | 22 września 2025
Taką dramat z odejścia,lały się łzy jakby straciła kogoś bliskiego.No niestety tu chodzi nie tylko o kasę,ale o KLASĘ