Izu Ugonoh z żoną w „Afryka Express”. Kim jest Antonina Ugonoh?

Żona Izu od lat jest związana z branżą youtuberową i Fame MMA.

Izu Ugonoh
/ 20.09.2025 /
Karolina T.
Kim jest Antonina Ugonoh?

Izu Ugonoh to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Szerokiej publiczności znany jako kick-bokser, pięściarz i zawodnik MMA, na przestrzeni lat zdobył szacunek kibiców nie tylko swoimi osiągnięciami sportowymi, ale także charakterem i charyzmą.

Od kilku lat także jest blisko show-biznesu za sprawą swojej siostry Osi Ugonoh, która wygrała 4. edycję „Top Model”. Wówczas media zainteresowały się także nim i wziął udział w programie „Taniec z gwiazdami”. Następnie został gospodarzem programu „Królowe przetrwania” w TVN7, a teraz bierze udział w „Afryka Express”.

 

Z komentarzy można wywnioskować, że jego postać bardzo spodobała się widzom. Co wiemy o nim i jego żonie?

Kim jest Antonina Ugonoh?

Poza sportem Izu Ugonoh spełnia się w roli męża i ojca, a jego największym oparciem jest żona Antonina.

Kim jest Antonina Ugonoh?

Od lat związana jest z branżą kreatywną i marketingową. Swoją karierę rozpoczynała jako menadżerka popularnej grupy internetowej Abstrachuje, która zrewolucjonizowała polską scenę YouTube. Zdobyte tam doświadczenie otworzyło jej drzwi do pracy w agencji Spotlight, jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm zajmujących się marketingiem influencerów.

Kim jest Antonina Ugonoh?

Następnie Antonina współpraca z HighMedia, gdzie od 2020 roku rozwijała różnorodne projekty, w tym organizację widowiskowych gal Fame MMA.

 

Dzięki kreatywności, zaangażowaniu i wyczuciu trendów Antonina zyskała opinię profesjonalistki, która świetnie łączy świat mediów z dynamicznie rozwijającym się rynkiem eventowym.

Kim jest Antonina Ugonoh?

Izu i Antonina pobrali się w grudniu 2023 r., a w maju 2024 r. powitała na świecie córkę, Zoe.

 

Można zauważyć, że córka skradła ich serce i poświęcają jej każdą wolną chwilę. Dla Izu te momenty równie cenne, jak zwycięstwa na ringu, o czym wspomniał w 3. odcinku „Afryka Express”. Powiedział, że od narodzin córeczki próbował nawiązać z nią więź, której nie ma się naturalnie, jak matka.

Kim jest Antonina Ugonoh?
Kim jest Antonina Ugonoh?
