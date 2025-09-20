Izu Ugonoh z żoną w „Afryka Express”. Kim jest Antonina Ugonoh?

Kim jest Antonina Ugonoh?

Izu Ugonoh to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Szerokiej publiczności znany jako kick-bokser, pięściarz i zawodnik MMA, na przestrzeni lat zdobył szacunek kibiców nie tylko swoimi osiągnięciami sportowymi, ale także charakterem i charyzmą.

Od kilku lat także jest blisko show-biznesu za sprawą swojej siostry Osi Ugonoh, która wygrała 4. edycję „Top Model”. Wówczas media zainteresowały się także nim i wziął udział w programie „Taniec z gwiazdami”. Następnie został gospodarzem programu „Królowe przetrwania” w TVN7, a teraz bierze udział w „Afryka Express”.

Z komentarzy można wywnioskować, że jego postać bardzo spodobała się widzom. Co wiemy o nim i jego żonie?