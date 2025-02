Skandal w „Królowej przetrwania”?! Finał ustawiony? Marianna oburzona, a Trybała oskarżana o oszustwo!

Kiedy myśleliśmy, że w „Królowej przetrwania” większej dramy już nie będzie… produkcja po raz kolejny podniosła poprzeczkę! Półfinałowy odcinek show zamienił się w arenę oskarżeń, a widzowie dosłownie gotują się z wściekłości. Czyżby faworytki miały w tym programie fory? Izu Ugonoh nawet się nie zająknął, gdy Eliza Trybała, zdaniem internautów, całkowicie złamała zasady zadania i nie powinna wygrać złotego biletu do finału. Jak się broni? No cóż… milczeniem. Ale od czego jest niezawodna Marianna Schreiber?

Zadanie na utrzymanie tacy z jedzeniem miało wyłonić pierwszą finalistkę show. Widzowie jednak szybko wyłapali, że Eliza Trybała trzymała tacę w sposób, który ułatwiał jej wygraną – zamiast mieć wyprostowane ręce, podpierała je w sposób, który sprawiał, że nie odczuwała takiego obciążenia jak inne uczestniczki. Marianna nie mogła się z tym pogodzić i wrzuciła do sieci screeny, na których widać, że Trybała trzymała ręce inaczej niż reszta. Przypadek?

Czasem życie jest niesprawiedliwe – rzuciła w emocjonalnym wpisie, sugerując, że w programie liczy się coś więcej niż zasady.

A internauci? Nie mają wątpliwości! W sieci wrze: „Ona ewidentnie oszukiwała, wszyscy to widzieli!”, „Marianna miała rację, to była ustawka!”, „Faworyzowanie Elizy jest aż nadto widoczne”. Ale to nie wszystko!

Eliza Trybała, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, postanowiła wprost zakazać innym uczestniczkom wypowiadania się na jej temat. Gdy usłyszała, że jej imię pada w rozmowie, wściekła wyskoczyła z namiotu i wręcz wrzasnęła na resztę, że ma tego DOŚĆ!

Marianna, kupić ci maść na ból d*py? – rzuciła w stronę Marianny, czym tylko dolała oliwy do ognia.

Zarówno widzowie, jak i niektóre uczestniczki są w szoku, ale Trybała najwyraźniej ma się świetnie. Bo przecież kto by się przejmował „uczciwą grą”, gdy ma się już zapewnione miejsce w finale, prawda?