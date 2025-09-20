„Afryka Express” to znane i uwielbiane show, które dostarcza emocjonującej dawki rozrywki. To właśnie osiem par zdecydowało się na przygodę życia i wyruszyło na Czarny Ląd. Niestety w poprzednim odcinku jeden z duetów musiał pożegnać się z programem. W 3. odcinku również nie obyło się bez eliminacji. Kogo nie zobaczymy już w kolejnych odcinkach?

Kolejna para pożegnała się z programem „Afryka Express”

„Afryka Express” to nowa odsłona hitowego formatu TVN. Tym razem 16. śmiałków w tym znane gwiazdy muszą mierzyć się z dziką przyrodą, ekstremalnymi warunkami i niełatwymi zadaniami pośród Tanznii i Kenii. Warto wspomnieć, że Afryka po raz pierwszy w historii programu stała się areną uwielbianego formatu, a jego debiutującą prowadzącą jest Izabela Krzan.

Wśród uczestników tej edycji znaleźli się Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski, Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, Izuagbe Ugonoh i Antonina Ugonoh, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz oraz Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman.

Niestety już poprzedni odcinek wyeliminował jedną z par, którą byli Katarzyna Niezgoda i jej mąż. Para dobiegła do mety jako ostatnia, co oznaczało dla nich automatyczne pożegnanie z programem. Tym razem kolejna konkurencja i kolejny wyścig, który liczył niemal 150 km. Wśród konkurencji znalazła się m.in. nauka tamtejszego hymnu, walka o amulet czy wyprodukowanie własnego wina.

Tym razem ostatnią parą, która dotarła do celu była Antonina Ugonoh i Izu Ugonoh. Niestety ostatnie miejsce w tym wyścigu kosztowało ich pożegnanie się z programem. Wielu wróżyło im wielki finał, dlatego ich odejście jest z pewnością wielkim szokiem. Niestety takie są zasady gry i tym razem to właśnie im przyszło się zmierzyć z ich brutalną rzeczywistością.