Bartłomiej Kasprzykowski od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Ogromną rozpoznawalność przyniosła mu rola w kultowym serialu „Halo Hans!”, w którym wcielał się w tytułowego bohatera. To właśnie na planie tej produkcji poznał Tamarę Arciuch, kobietę, z którą połączyło go uczucie, a dziś tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie.

Premiera filmu „Utrata równowagi”! Zakochani Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, Lamparska jak uczennica (FOTO)

Ich związek od początku wzbudzał emocje. Fani długo spekulowali, że między nimi narodził się romans, przez który mieli porzucić swoich ówczesnych partnerów. W rzeczywistości jednak, jak później tłumaczyli oboje kończyli już swoje wcześniejsze relacje, zanim zdecydowali się być razem.

Mimo medialnych kontrowersji, Bartek Kasprzykowski nie zwolnił tempa zawodowo. Widzowie pokochali go w takich produkcjach jak „Ranczo”, „Teraz albo nigdy!” czy „Przyjaciółki”, z którą jest związany do dziś. Aktor od lat pokazuje, że potrafi odnaleźć się zarówno w komedii, jak i w rolach dramatycznych , a teraz jednak zdradził, że coraz częściej myśli o… stand-upie.

Te drogi są otwarte. Cały czas szukam nowych ścieżek i mam świadomość, że stand-up jest trudną sztuką, nie dla każdego. Nie chciałbym robić czegoś tylko po to, żeby ciągnąć z ludzi kasę i dawać im coś średnio dopracowanego – przyznał w rozmowie z ShowNewsem.

Dla kolegi z planu porzuciła męża! Tak potoczyły się perypetie Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego

Bartek Kasprzykowski podkreślił, że nie jest jeszcze gotowy na tak odważny krok, ale nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił na scenie w zupełnie nowej roli.

W tej chwili szukam nowych form w teatrze, które ocierają się o stand-up i kontakt z widzem. Myślę, że kiedyś do tego dojrzeję, ale jeszcze nie teraz – dodał.

Coraz więcej polskich aktorów eksperymentuje z takimi formami artystycznej ekspresji. Maciej Stuhr regularnie występuje ze swoim programem satyrycznym, a Tomasz Karolak wyruszył w trasę ze spektaklem muzyczno-słownym „50 i co?”.

Być może już wkrótce także Bartłomiej Kasprzykowski dołączy do grona gwiazd, które nie boją się nowych wyzwań i scenicznej improwizacji.

Aktorzy na 20-leciu z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Banasiuk i Boczarska, Arciuch i Kasprzykowski…