Bartłomiej Topa wraz z żoną Gabrielą Mierzwiak wychowują łącznie piątkę dzieci. Jego najmłodsze pociechy to 3-letnie bliźniaczki: Jagoda i Malina, które były dla niego dużym zaskoczeniem. Podczas ostatniego wywiadu Topa zdradził pewną rzecz, która jest związana z jego córkami i pracą aktora.

Bartłomiej Topa o córkach bliźniaczkach

Bartłomiej Topa to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Na swoim koncie ma nie tylko produkcje filmowe i serialowe, ale także występy na deskach teatru. Poza tym aktor jest w szczęśliwym związku z Gabrielą Mierzwiak. W przeciwieństwie do aktora, Gabriela nie jest związana z celebryckim światem, a na co dzień pracuje jako adwokat. Raczej rzadko można spotkać ich wspólnie na ściankach, bo oboje cenią sobie spokój i prywatność. Poza tym, w życiu codziennym stoi przed nimi wyzwanie wychowywania piątki dzieci, w tym bliźniaczek.

Bartłomiej Topa nie ukrywa, że wychowywanie bliźniaczek nie należy do najłatwiejszych. Kiedyś podczas podcastu „WojewódzkiKędzierski” wyznał, że ostatnia ciąża żony była ogromnym zaskoczeniem. Wszystko z tego powodu, że spodziewali się jednego dziecka, a nie dwójki.

Jak zobaczyliśmy podczas USG, że jest jedno serce, a później drugie, to szukaliśmy trzeciego. Wzruszyłem się totalnie, miałem myśli pt. „Boże, co się dzieje, dlaczego?”. Pojawiło się mnóstwo pytań – zdradził Topa.

Podczas najnowszego wywiadu w rozmowie z Odetą Moro w „Onet Rano”, Topa podzielił się zaskakującym faktem na temat swoich już 3,5-letnich córek bliźniaczek. Aktor zapytany o to, czy córki oglądają go w telewizji, odpowiedział, że jeszcze nie, bo preferuje naturę i kontakt z rzeczywistością.