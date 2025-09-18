Borys Budka urodził się 11 marca 1978 roku w Czeladzi. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, a następnie obronił doktorat z nauk ekonomicznych, specjalizując się w polityce zatrudnienia. Do polityki wszedł w 2002 roku jako radny w Zabrzu. Jako młody prawnik zyskał opinię sprawnego samorządowca i szybko zaczął budować swoją pozycję w Platformie Obywatelskiej. W 2011 roku zdobył mandat poselski, rozpoczynając ogólnopolską karierę parlamentarną.

Jego żoną jest Katarzyna Budka, która w 2024 roku została wybrana na urząd prezydenta Gliwic jako pierwsza kobieta w historii miasta. Poznali się, gdy ten był jeszcze radnym w Zabrzu, a ona była rzeczniczką prasową w Urzędzie Miasta w Zabrzu. Pobrali się w 2011 roku. Budka jest siedem lat młodszy od Katarzyny, ale do dziś różnica wieku im nie przeszkadza i tworzą szczęśliwy związek.

Borys Budka zaskoczył swoją obecnością w studiu „Tańca z gwiazdami”. Pojawił się ze swoją córką Leną, która jest fanką tego programu. Nasz reporter zauważył polityka z córką i zadał im kilka pytań. Padło pytanie, czy Borys Budka jest boomerem,

Czasami tak. Chociaż byliśmy razem na wielu koncertach i tata zna wielu influencerów – przyznała Lena Budka.

Polityk dodał, że dzięki córce zna nastoletnich idolów: „Dzięki niej znam Genzie, wiek, kto to Ekipa, byłem na ich koncercie. No trochę mnie dziecko uczy. Wiem, kto to Bagi, chociaż ja kibicuje Tomkowi Karolakowi, starszemu pokoleniu”.

