Syn byłego prezesa TVP Zdzisław Antoni K., usłyszał wstrząsające zarzuty. Prokuratura oskarża go o zgwałcenie nieletniej. Sprawa ta powraca sprzed lat, a oskarżony wreszcie zabrał głos w tej sprawie.

Syn Jacka Kurskiego tłumaczy się z zarzutów ws. gwałtu, a były prezes TVP staje w obronie syna

Warto wspomnieć, że sprawa syna Jacka Kurskiego ujrzała światło dzienne już w 2015 roku. Natomiast zdarzenia opisywane przez prokuraturę miały mieć miejsce w 2009 r. w leśniczówce, gdzie rodzina poszkodowanej dziewczyny spędzała wakacje z rodziną Kurskich. To właśnie wtedy syn byłego prezesa TVP miał rzekomo skrzywdzić nieletnią wówczas Magdalenę.

W 2019 r. sprawa ta została umorzona, jednak w 2023 r. prokuratura w Gdańsku do niej powróciła. Obecnie sprawą ponownie zajęła się prokuratura, a Zdzisław K. usłyszał zarzuty trzykrotnego gwałtu na nieletniej Magdalenie z w 2009 r.

O przesłuchaniu Zdzisława Antoniego K. poinformowano w dzisiejszym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Jak podają media, podejrzany zeznawał w towarzystwie dwóch obrońców, a na miejscu obecny był też pełnomocnik pokrzywdzonej. Syn byłego prezesa TVP jednak nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Na razie prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze takie jak poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł, zakaz opuszczania kraju, czy dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej.

Teraz Zdzisław K. w rozmowie z TVN24 wyznał, że nie jest niczemu winien i dołoży wszelkich starań, aby prawda wyszła na jaw.

To jest przede wszystkim atak na polską prawicę i polską rodzinę – powiedział Zdzisław Antoni K. w rozmowie z TVN24.

W obronie syna stanął Jacek Kurski, który w obszernych oświadczeniach ponownie uderza w Donalda Tuska. Były prezes TVP twierdzi, że: „użyto zastępczo przypadkowej ofiary, osoby jego syna jako żywej tarczy i zakładnika”, a w sprawie chodzi wyłącznie o zemstę na niego samego.