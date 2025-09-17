Syn Kurskiego oskarżony o gwałt przerywa milczenie, a były prezes TVP grzmi: „Mścij się na mnie, zostaw syna…”
Były prezes TVP znów uderza i apeluje do premiera.
Syn byłego prezesa TVP Zdzisław Antoni K., usłyszał wstrząsające zarzuty. Prokuratura oskarża go o zgwałcenie nieletniej. Sprawa ta powraca sprzed lat, a oskarżony wreszcie zabrał głos w tej sprawie.
Syn Jacka Kurskiego tłumaczy się z zarzutów ws. gwałtu, a były prezes TVP staje w obronie syna
Warto wspomnieć, że sprawa syna Jacka Kurskiego ujrzała światło dzienne już w 2015 roku. Natomiast zdarzenia opisywane przez prokuraturę miały mieć miejsce w 2009 r. w leśniczówce, gdzie rodzina poszkodowanej dziewczyny spędzała wakacje z rodziną Kurskich. To właśnie wtedy syn byłego prezesa TVP miał rzekomo skrzywdzić nieletnią wówczas Magdalenę.
W 2019 r. sprawa ta została umorzona, jednak w 2023 r. prokuratura w Gdańsku do niej powróciła. Obecnie sprawą ponownie zajęła się prokuratura, a Zdzisław K. usłyszał zarzuty trzykrotnego gwałtu na nieletniej Magdalenie z w 2009 r.
O przesłuchaniu Zdzisława Antoniego K. poinformowano w dzisiejszym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Jak podają media, podejrzany zeznawał w towarzystwie dwóch obrońców, a na miejscu obecny był też pełnomocnik pokrzywdzonej. Syn byłego prezesa TVP jednak nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Na razie prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze takie jak poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł, zakaz opuszczania kraju, czy dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej.
Teraz Zdzisław K. w rozmowie z TVN24 wyznał, że nie jest niczemu winien i dołoży wszelkich starań, aby prawda wyszła na jaw.
To jest przede wszystkim atak na polską prawicę i polską rodzinę – powiedział Zdzisław Antoni K. w rozmowie z TVN24.
W obronie syna stanął Jacek Kurski, który w obszernych oświadczeniach ponownie uderza w Donalda Tuska. Były prezes TVP twierdzi, że: „użyto zastępczo przypadkowej ofiary, osoby jego syna jako żywej tarczy i zakładnika”, a w sprawie chodzi wyłącznie o zemstę na niego samego.
Dzieci w porachunkach się nie tyka. Ty organizujesz EGZEKUCJĘ ZASTĘPCZĄ NA MOIM SYNU. To jest okrucieństwo, którego ci nigdy nie wybaczę. Rozumiem, że musisz się zemścić. Proszę bardzo mścij się dalej na mnie. Ale zostaw w spokoju moich bliskich – pisał Jacek Kurski na platformie X.
1/2— Jacek Kurski PL (@KurskiPL) September 17, 2025
TUSK ROBISZ EGZEKUCJĘ ZASTĘPCZĄ
MŚCIJ SIĘ NA MNIE, ZOSTAW SYNA
W całym teatrze rozliczeń Zjednoczonej Prawicy przez Tuska, ta sprawa jest absolutnie wyjątkowa. Do politycznej zemsty na przedstawicielu @pisorgpl użyto zastępczo przypadkowej ofiary, osoby mojego syna jako… pic.twitter.com/yiHg9pzGGC
2/2— Jacek Kurski PL (@KurskiPL) September 17, 2025
TUSK ROBISZ EGZEKUCJĘ ZASTĘPCZĄ
MŚCIJ SIĘ NA MNIE, ZOSTAW SYNA
W tej sprawie chodzi wyłącznie o zemstę na mnie. Jako że, mimo zrywania podłóg i szantażowania ludzi żeby pomówili mnie o cokolwiek w telewizji, nie znaleziono na mnie nic - mszczą się na moim synu. Nie… pic.twitter.com/GNAWwX1Rkn