times-dark
Kozaczek
Newsy

Ruszyła jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami”. Za kulisami: Doda z mamą, Borys Budka z córką…

1. odcinek otworzyła historyczna para: Magda Mołek i Hubert Urbański.

Doda Hubert Urbański Magdalena Mołek Polsat Taniec Z Gwiazdami Wanda Rabczewska Wojtek Kucina
/ 14.09.2025 /
Karolina T.
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

1 / 20

Magda Mołek i Hubert Urbański

Po 20 latach od debiutu i przy okazji 30. edycji, „Taniec z Gwiazdami” powrócił na antenę w odświętnej odsłonie.

 

Pierwszy odcinek jubileuszowy stał się nie tylko widowiskiem tanecznym, ale także sentymentalną podróżą w czasie.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 20

Magda Mołek i Hubert Urbański

Producenci postawili na mocny akcent nostalgiczny. Odcinek otworzyli Magda Mołek i Hubert Urbański, czyli duet prowadzących z pierwszej polskiej edycji.

Na zdj.: Borys Budka, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 20

Borys Budka z córką

Nowa odsłona nie obyłaby się bez świeżej energii. W jubileuszowym sezonie widzowie zobaczą m.in.:

  • Maurycego Popiela,
  • piosenkarkę Lanberry,
  • Maję Bohosiewicz,
  • Aleksandra Sikorę,
  • Ewę Minge,
  • Tomasza Karolaka,
  • Wiktorię Gorodecką,
  • Barbarę Bursztynowicz.
Na zdj.: Maria Jeleniewska, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

4 / 20

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński
Na zdj.: Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

5 / 20

Agnieszka Fitkau-Perepeczko
Agnieszka Fitkau-Perepeczko

6 / 20

Agnieszka Fitkau-Perepeczko
Agnieszka Fitkau-Perepeczko

7 / 20

Agnieszka Fitkau-Perepeczko
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

8 / 20

Borys Budka
Na zdj.: Krzysztof Ibisz, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

9 / 20

Krzysztof Ibisz
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

10 / 20

Doda i Wanda Rabczewska
Na zdj.: Kinga Zawodnik, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 20

Kinga Zawodnik
Hubert Urbański

12 / 20

Hubert Urbański
Doda

13 / 20

Doda i Wanda Rabczewska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

14 / 20

Paulina Sykut-Jeżyna
Na zdj.: Wojciech Kucina, Julia Suryś, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

15 / 20

Wojciech Kucina i Julia Suryś
Na zdj.: Wojciech Kucina, Julia Suryś, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

16 / 20

Wojciech Kucina i Julia Suryś
Sylwia Madeńska

17 / 20

Sylwia Madeńska
Na zdj.: Kinga Zawodnik, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

18 / 20

Kinga Zawodnik
Izabela Skierska, Tomasz Karolak, Paulina Sykut-Jeżyna

19 / 20

Izabela Skierska, Tomasz Karolak, Paulina Sykut-Jeżyna
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 20

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Kokaina za kulisami „Tańca z Gwiazdami”? Policja wszczęła śledztwo!
Aktualności Newsy Skandale
Drama Taniec Z Gwiazdami
Kokaina za kulisami „Tańca z Gwiazdami”? Policja wszczęła śledztwo!
Funkcjonariusze badają szokujące doniesienia z planu programu.
Nagłe roszady w „Halo, tu Polsat”! Zamiast Cichopek pojawiła się Ola Filipek, a na kanapie Romanowska, Urbański…
Aktualności Newsy Polscy celebryci Programy TV
Elżbieta Romanowska Hubert Urbański
Nagłe roszady w „Halo, tu Polsat”! Zamiast Cichopek pojawiła się Ola Filipek, a na kanapie Romanowska, Urbański…
Widzowie nie kryli zaskoczenia, gdy obok Kurzajewskiego pojawiła się nowa prowadząca.
Qczaj oskarża menedżera o KRADZIEŻ! „Nie mam dostępu do kont, kończę współpracę”
Ale plota! Newsy Polscy celebryci
Drama Qczaj
Qczaj oskarża menedżera o KRADZIEŻ! „Nie mam dostępu do kont, kończę współpracę”
Trener personalny opublikował wstrząsające oświadczenie.
Pierwsza para ODPADŁA z „Afryki Express”! Widzowie w szoku, że to właśnie oni…
Newsy Programy TV
Afryka Express
Pierwsza para ODPADŁA z „Afryki Express”! Widzowie w szoku, że to właśnie oni…
Jako pierwsi musieli pożegnać się z programem.
Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer
Aktualności Newsy Programy TV
Afryka Express Edyta Zając
Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer
Czy to początek większego konfliktu między parami?
Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!
Newsy
Kayah
Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!
"Nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową Mamy" – wyznała artystka.
Joanna Krupa zapytana o Heidi Klum. Stanowczo odpowiedziała: „Nie obserwuje jej”
Newsy
Heidi Klum Joanna Krupa
Joanna Krupa zapytana o Heidi Klum. Stanowczo odpowiedziała: „Nie obserwuje jej”
To ona była od zawsze jej idolką.
Maciej Jachowski wygrał walkę z rakiem gardła! Teraz ostrzega: „Choroba, która odziera z godności”
Newsy
Maciej Jachowski
Maciej Jachowski wygrał walkę z rakiem gardła! Teraz ostrzega: „Choroba, która odziera z godności”
Kilka dni temu odebrał wyniki ostatnich badań. Co się dowiedział?
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk już za kilka dni. Rodzina ujawnia szczegóły. Mają jedną prośbę!
Newsy
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk już za kilka dni. Rodzina ujawnia szczegóły. Mają jedną prośbę!
"Ostatnie pożegnanie dziennikarki będzie inne niż wszystkie".
Aneta Zając weszła w stare spodnie. Jakie wielkie! To niesamowite!
Newsy
Aneta Zając
Aneta Zając weszła w stare spodnie. Jakie wielkie! To niesamowite!
Aktorka przeszła niesamowitą metamorfozę w bardzo krótkim czasie.
Qczaj walczył z potwornym NAŁOGIEM! „Wylądowałem na terapii uzależnień…”
Newsy Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Kozaczek Tv Qczaj
Qczaj walczył z potwornym NAŁOGIEM! „Wylądowałem na terapii uzależnień…”
Otworzył się przed naszym reporterem i opowiedział o uzależnieniu, które niemal zniszczyło mu życie.
Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę
Aktualności Newsy
Olimpijczyk zabił swoją dziewczynę. Po 11 latach wyszedł na wolność, a jego nowy związek budzi grozę
Odsiadywał wyrok za morderstwo 29-letniej modelki. Teraz znowu szokuje świat.
To on siedział za kierownicą, gdy zginęła Katarzyna Stoparczyk. Prokurator ujawnił ws. młodego kierowcy
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Katarzyna Stoparczyk Nie żyje
To on siedział za kierownicą, gdy zginęła Katarzyna Stoparczyk. Prokurator ujawnił ws. młodego kierowcy
Wiadomo, co się z nim stało.
Tajemnicza śmierć uczestnika „Rolnika” i „Ślubu od pierwszego wejrzenia”! Miał zaledwie 47 lat…
Aktualności Newsy
Rolnik Szuka żony ślub Od Pierwszego Wejrzenia
Tajemnicza śmierć uczestnika „Rolnika” i „Ślubu od pierwszego wejrzenia”! Miał zaledwie 47 lat…
Policja prowadzi śledztwo, a przyczyna zgonu wciąż owiana jest tajemnicą.
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Jakub Rzeźniczak Paulina Rzeźniczak
Rzeźniczakowie zrobili sobie wspólny tatuaż… A to dopiero początek! (FOTO)
Internauci przecierają oczy...
Aleksander Kwaśniewski nie był jedyny! Jolanta Kwaśniewska wspomina swojego pierwszego poważnego partnera
Newsy
Aleksander Kwaśniewski Jolanta Kwaśniewska
Aleksander Kwaśniewski nie był jedyny! Jolanta Kwaśniewska wspomina swojego pierwszego poważnego partnera
„Po trzecim skreśleniu ze studiów powiedziałam: koniec” – wyznała szczerze była Pierwsza Dama
 