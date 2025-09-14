Ruszyła jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami”. Za kulisami: Doda z mamą, Borys Budka z córką…
1. odcinek otworzyła historyczna para: Magda Mołek i Hubert Urbański.
Po 20 latach od debiutu i przy okazji 30. edycji, „Taniec z Gwiazdami” powrócił na antenę w odświętnej odsłonie.
Pierwszy odcinek jubileuszowy stał się nie tylko widowiskiem tanecznym, ale także sentymentalną podróżą w czasie.
Producenci postawili na mocny akcent nostalgiczny. Odcinek otworzyli Magda Mołek i Hubert Urbański, czyli duet prowadzących z pierwszej polskiej edycji.
Nowa odsłona nie obyłaby się bez świeżej energii. W jubileuszowym sezonie widzowie zobaczą m.in.:
- Maurycego Popiela,
- piosenkarkę Lanberry,
- Maję Bohosiewicz,
- Aleksandra Sikorę,
- Ewę Minge,
- Tomasza Karolaka,
- Wiktorię Gorodecką,
- Barbarę Bursztynowicz.
