Dramy wokół Megan Fox i Machine Gun Kelly’ego nie mają końca! Po burzliwym rozstaniu aktorki i muzyka, do gry niespodziewanie wkroczył Brian Austin Green, były mąż Megan. Aktor wbił szpilę byłej żonie i jej eks w dość wymownym wpisie. O co chodzi?

Brian Austin Green ma dość: ,,Nie wciągajcie w to innych!”

Relacja Megan Fox i Machine Gun Kelly’ego to prawdziwy rollercoaster emocji, a ich burzliwy związek i rozstanie w grudniu 2024 roku wciąż odbija się echem w mediach. Teraz głos w sprawie postanowił zabrać Brian Austin Green, były mąż aktorki i ojciec jej trzech synów.

Aktor znany z Beverly Hills 90210 otwarcie zaatakował MGK, oskarżając go o próbę wciągania osób postronnych w swoje problemy. ,,Przestań tak bardzo przejmować się tym, jak jesteś postrzegany, że próbujesz wciągać w to innych ludzi” – napisał Green na Instagramie, co od razu wywołało lawinę spekulacji.

O co dokładnie chodzi? Czyżby Brian miał dość dramy Megan i MGK, która ciągnie się od miesięcy?

Przypomnijmy – Megan Fox i Machine Gun Kelly zaczęli spotykać się w 2020 roku, zaręczyli się w styczniu dwa lata później, a potem… rozstali się w nieprzyjemnej atmosferze. Choć przez chwilę fani mieli nadzieję na wielki powrót tej dwójki, w grudniu 2024 roku stało się jasne, że to koniec.

Aktorka skupiła się na swoim życiu, a według doniesień, jej kontakt z MGK jest teraz ograniczony do minimum. Nic dziwnego, że Green czuje się zirytowany, widząc, jak jego była żona i jej eks wciąż są w centrum medialnych burz.

Brian Austin Green i Megan Fox byli małżeństwem przez dekadę – od 2010 do 2020 roku. Para doczekała się trzech synów: Noaha, Bodhiego i Journey’ego. Zaraz po rozwodzie modelka rzuciła się w ramiona MGK, co nie było łatwe ani dla niej, ani dla Briana.

Teraz, kiedy Megan i MGK oficjalnie się rozstali, Brian nie chce mieć nic wspólnego z kolejnymi dramatami. Co więcej, aktor znalazł szczęście u boku nowej partnerki – Sharny Burgess, z którą wychowuje ich wspólnego syna.

Słowa Briana Austina Greena wywołały lawinę komentarzy. Jedni przyznają mu rację, twierdząc, że Megan i MGK ciągną tę telenowelę w nieskończoność. Inni uważają, że aktor powinien skupić się na nowym życiu i nie wtrącać w przeszłość.