Ślub o którym mówi cała Polska! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie powiedzieli sobie „tak”, a w sieci szybko pojawiły się zdjęcia i nagrania z ich wyjątkowego dnia. Wszystko jest szczegółowo komentowane, menu, miejsce uroczystości, atrakcje, kreacje, a nawet fotobudka stylizowana na okładkę magazynu „Vogue Wedding”.

Do sieci trafiły zdjęcia gości z fotobudki z napisem „Vogue Wedding”. Obok widnieje data 25/10/2025, a także hasła: „Wesele roku 2025”, „sweet love” oraz „Kasia & Maciej”. Na dole okładki umieszczono intrygujące zdanie:

Historia prawdziwej miłości. Tego filmu nie zobaczysz w kinach.

To właśnie ten napis rozgrzał sieć do czerwoności. Wielu internautów szybko zwróciło uwagę, że słowa o „filmie, którego nie zobaczymy w kinach”, mogą być subtelną aluzją do głośnego ślubu Wersow i Friza, z którego film trafił do kin.

Wersow i Fruz pobrali się w tajemnicy i długo starała się ten fakt zachować dla siebie i bliskich, po tygodniach milczenia wróciła i ogłosiła, że ślub, który miał być prywatny, został zekranizowany. W kontekście tego wydarzenia słowa z fotobudki Cichopek i Kurzajewskiego mogą być żartobliwym komentarzem do głośnego filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”.

