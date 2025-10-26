Cichopek i Kurzajewski z ironicznym prztyczkiem w nos Wersow i Frizowi. Internet oszalał!
Cichopek i Kurzajewski zaskoczyli napisem z własnego wesela!
Ślub o którym mówi cała Polska! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie powiedzieli sobie „tak”, a w sieci szybko pojawiły się zdjęcia i nagrania z ich wyjątkowego dnia. Wszystko jest szczegółowo komentowane, menu, miejsce uroczystości, atrakcje, kreacje, a nawet fotobudka stylizowana na okładkę magazynu „Vogue Wedding”.
Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wbili szpilę Wersow i Frizowi
Do sieci trafiły zdjęcia gości z fotobudki z napisem „Vogue Wedding”. Obok widnieje data 25/10/2025, a także hasła: „Wesele roku 2025”, „sweet love” oraz „Kasia & Maciej”. Na dole okładki umieszczono intrygujące zdanie:
Historia prawdziwej miłości. Tego filmu nie zobaczysz w kinach.
To właśnie ten napis rozgrzał sieć do czerwoności. Wielu internautów szybko zwróciło uwagę, że słowa o „filmie, którego nie zobaczymy w kinach”, mogą być subtelną aluzją do głośnego ślubu Wersow i Friza, z którego film trafił do kin.
Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)
Wersow i Fruz pobrali się w tajemnicy i długo starała się ten fakt zachować dla siebie i bliskich, po tygodniach milczenia wróciła i ogłosiła, że ślub, który miał być prywatny, został zekranizowany. W kontekście tego wydarzenia słowa z fotobudki Cichopek i Kurzajewskiego mogą być żartobliwym komentarzem do głośnego filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”.
Anonim | 26 października 2025
Jest z e czym chwalić cudzołóstwo stawem dziwjcoch. Z tłusta cerę pa,
Anonim | 26 października 2025
Kurs cuchidajka odpowiedzi i Dz wahać id męża t 33 rozliczenie żył big alt nsiqi z zwbMi o nią z Turcy. Tego nie zobaczysz, w którym nie, bo tylko tuli była w Jerozolimie za linię ci poe D Londynu kute uchwyty La i jej ID NS z nutą si a da ich i Jet kurqyte, też cichu raju z kolei
Anonim | 26 października 2025
Odpoczęło od męża nie m tam eu w tym zauważyć czy na ze nWet CH….im bambusa , iż z dniem nagrodę cz c żeby kura Sączu do tego da c, czas tak cuchidqjkwviiocx i na E co lona