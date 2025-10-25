To był bez wątpienia ślub roku. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 25 października powiedzieli sobie „TAK”. Teraz udało nam się dowiedzieć o szczegółach przyjęcia. Jednym z nich jest menu weselne, które zachwyca elegancją i dobrym smakiem.

Para młoda postawiła na klasykę. Na stołach weselnych pojawiły się dania, które mogłyby spokojnie konkurować z kartą najlepszych restauracji w kraju. Goście rozpoczęli ucztę od carpaccio z polędwicy wołowej z dodatkiem pecorino, oliwy truflowej i rukoli. Już sam ten wybór zdradza, że organizatorzy postawili na wykwintne smaki i elegancję.

Do tego goście mieli dwie propozycje zupy. W menu znalazły się dwa klasyczne warianty: rosół z domowym makaronem dla miłośników tradycji oraz zupa borowikowa z grzankami: aromatyczna i idealna na jesienny wieczór.

Z kolei w daniu głównym pojawił się domowy akcent. Na ciepło podano schab z kostką, purée ziemniaczane i sałaty z dressingiem ziołowym. Prosty, ale elegancki zestaw, który zadowolił zarówno tradycjonalistów, jak i fanów domowych smaków w luksusowej odsłonie.

A na deser? słodka tajemnica. Pod tajemniczym hasłem „Niespodzianka” krył się deser przygotowany specjalnie dla nowożeńców i ich gości. Szczegóły pozostają sekretem, ale świadkowie zapewniają, że wyglądał bajecznie.

W kolejnych godzinach zabawy serwowano roladkę z jelenia z sosem śliwkowym, kluski śląskie i surówkę z czerwonej kapusty, a także barszcz czerwony z sakiewką z kapustą i grzybami. To połączenie tradycji z nutą nowoczesności, idealne na jesienny klimat przyjęcia.

Goście mogli również korzystać z bufetu ciepłego, zimnego oraz słodkiego, a także z w pełni zaopatrzonego baru.