Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?

Ich historia zaczęła się znacznie wcześniej, niż wielu sądzi. W 2019 roku oboje pojawili się na planie programu „Czar par”. On był prowadzącym, ona zaś, jurorką wraz z ówczesnym mężem, Marcinem Hakielem.

Już wtedy między nimi miała pojawić się wyjątkowa chemia. Według późniejszych wypowiedzi byłych partnerów, to właśnie wtedy narodziła się więź, która z czasem przerodziła się w coś więcej. Oni sami jednak stanowczo zaprzeczali, by doszło do zdrady.