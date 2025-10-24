times-dark
Kozaczek
Ale plota! Polscy celebryci Związki gwiazd

Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)

Już lada chwila to Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu!

Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski Marcin Hakiel Paulina Smaszcz ślub
/ 24.10.2025 /
KJ
slub219 źródło AKPA

1 / 6

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stanęli na ślubnym kobiercu 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Wesele natomiast odbyło się w zakopiańskim hotelu Wersal. Na uroczystości nie brakowało ochroniarzy, którzy dokładnie sprawdzali listę ponad 80 zaproszonych gości.

 

„Zacznijmy od tego, że to nasi przyjaciele górale zarezerwowali nam termin na ślub. Spytali, dlaczego nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, i tak podczas tej rozmowy spontanicznie zadzwonili do proboszcza na Krzeptówkach i zamówili nam ślub na 20 września. Oboje uwielbiamy Tatry i Zakopane. To jest dla nas wyjątkowe miejsce! Tam pojechaliśmy na pierwszą randkę, zaręczyliśmy się i stamtąd wróciliśmy dwa dni temu z wakacji” – mówiła kiedyś Cichopek w rozmowie z „Party”.

slub210 źródło AKPA

2 / 6

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Tego dnia panna młoda postawiła na długą, białą suknię z gorsetem i efektowym dołem z tiulu. Całość wypełnił welon, bukiet oraz kremowa narzutka. Marcin Hakiel natomiast wystroił się w czarny smoking, do którego dobrał białą koszulę, muchę i eleganckie buty.

slub217 źródło AKPA

3 / 6

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Warto wspomnieć, że Kasia i Marcin trzy lata wcześniej poznali się na planie programu „Taniec z Gwiazdami”. Wkrótce okazało się, że aktorka i tancerz nie tylko zaczęli tworzyć zgrany duet na parkiecie, ale także duet życiowy. Warto dodać, że małżeństwo doczekało się również dwójki pociech, czyli Adama i Helenki. Niestety ich relacja jednak nie przetrwała, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku, kończąc 17 lat wspólnego życia.

forum-0427789957 źródło archiwumTVP / Forum

4 / 6

Ślub Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski natomiast  przysięgali sobie miłość do grobowej deski nieco wcześniej, bo 15 września 1996 roku. Co ciekawe, ich historia poznania była niczym z komedii romantycznej. Smaszcz i Kurzajewski poznali się w styczniu 1996 roku, ale ich początki ich początki nie były łatwe, bo oboje byli wówczas w związkach.

 

„Poszliśmy na pierwszą randkę pojeździć na łyżwach (…). Zakopane, noc, puste lodowisko i my dwoje. Ja miałam wtedy chłopaka, patafiana, Maciek dziewczynę, ale oboje dojrzewaliśmy do rozstania” – powiedziała Smaszcz w wywiadzie dla „Vivy!” w 2019 roku.

2 źródło archiwumTVP / Forum

5 / 6

Ślub Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski tworzyli małżeństwo przez 24 lata. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu i w 2020 roku postanowili się rozwieść. Warto wspomnieć, że na przestrzeni czasu para doczekała się dwójki synów: Franciszka (28 lat) i Juliana (19 lat).

forum-0427789761 źródło archiwumTVP / Forum

6 / 6

Ślub Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego

Małżeństwo, choć nie przetrwało, to do tej pory trudno zapomnieć o ich ceremonii ślubnej, a w szczególności o stylizacji panny młodej. Nie da się ukryć, że Paulina Smaszcz to prawdziwa ikona modowa, bo jak na tamte czasy zaskoczyła stylizacją ślubną, która zdecydowanie odbiega od tych standardowych. „Kobieta petarda” postawiła na niebiesko-białą suknię w paski z krótkim przodem i długim tyłem. Na górze znajdował się koronowy gorset, a sukienka pokryta była małymi kokardami. Całość uzupełnił niebieski wianek na głowie, białe kozaki, jasne rajstopy oraz bukiet z białych róż. Maciej Kurzajewski natomiast postawił na klasykę w postaci ciemno-szarego smokingu, koszuli z krawatem i eleganckich butów.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

No coż | 25 października 2025 Odpowiedz

Pauline miala naj brzydsza suknie na świecie ever ! Projektant powinien jej odszkodowanie wyplacic -szok

Ewfkaf | 25 października 2025 Odpowiedz

OMG jaka straszna stylizacja 🤯

Anonim | 25 października 2025 Odpowiedz

Buty Paulinki🤯

POLECANE DLA CIEBIE
Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli
Newsy Polscy celebryci
Joanna Kurska Katarzyna Cichopek
Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego! Pierwsi goście już przybyli
Joanna Kurska i Monika Pyrek... już na miejscu.
Tak Cichopek mówiła o miłości po swoim pierwszym ślubie. Dziś te słowa BOLĄ
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Tak Cichopek mówiła o miłości po swoim pierwszym ślubie. Dziś te słowa BOLĄ
Kasia Cichopek szykuje się do nowego rozdziału życia u boku Macieja Kurzajewskiego.
To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Cena przystępna, ale goście skarżą się na jedno
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
To tu zamieszkają goście ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Cena przystępna, ale goście skarżą się na jedno
Na zdjęciach wygląda luksusowo, ale jedna rzecz naprawdę psuje wrażenie.
Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Tadla Gala
Plejada gwiazd na gali „Woman Power”! Cichopek i Kurzajewski, Margaret, Tadla z synem, Warnke..(FOTO)
Robert Janowski, Michał Szpak...
Gwiazdy na premierze serialu „Heweliusz”! Wrona i Zborowska, zmysłowa Lamparska, Foremniak, olśniewająca Stenka…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Andrzej Wrona Beata ścibakówna
Gwiazdy na premierze serialu „Heweliusz”! Wrona i Zborowska, zmysłowa Lamparska, Foremniak, olśniewająca Stenka…(FOTO)
Beata Ścibakówna, Magdalena Różczka, Janusz Chabior...
Rafał Mroczek na skraju wyczerpania! Dom marzeń zamienia się w koszmar wykończeniowy
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Rafał Mroczek
Rafał Mroczek na skraju wyczerpania! Dom marzeń zamienia się w koszmar wykończeniowy
Remont życia czy test małżeństwa?
Maksymilian Zejdler idzie po śladach Krzysztofa Ibisza! Już gra w popularnym serialu
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Komisarz Aleks Krzysztof Ibisz
Maksymilian Zejdler idzie po śladach Krzysztofa Ibisza! Już gra w popularnym serialu
Zagra u boku Marcina Rogacewicza.
Lekarka przyjrzała się rozmowie Dominice Tajner w „DDTVN”. Ależ ją zjechała! „Ta ilość bzdur mnie przerosła”
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Dominika Tajner Dzień Dobry Tvn
Lekarka przyjrzała się rozmowie Dominice Tajner w „DDTVN”. Ależ ją zjechała! „Ta ilość bzdur mnie przerosła”
Oberwało się również prowadzącemu!
Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Friz Wersow
Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą
Influencerka zabrała fanów za kulisy rodzinnej podróży.
Wielki cios w karierze Roberta Lewandowskiego! „Wszedł w rolę złego policjanta…”
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd Z życia gwiazd
FC Barcelona Piłka Nożna
Wielki cios w karierze Roberta Lewandowskiego! „Wszedł w rolę złego policjanta…”
Przykre wieści napłynęły prosto z Barcelony.
Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Znana jest dokładna lokalizacja ślubu Kurzajewskiego i Cichopek. To spory kawałek od Warszawy
To będzie ślub, o którym długo nie zapomnimy.
Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?
Polscy celebryci Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Love Story
Od „Czaru par” po ołtarz. Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już jutro! Jak przeszli od skandalu do happy endu?
Plotki, podsłuchy, publiczne riposty byłych partnerów i zmiany zawodowe... A mimo wszystko, jutro Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie „tak”!
Znany muzyk broni Daniela Martyniuka i oferuje pomoc Zenkowi i Danusi: „To, co wyprawia to… wołanie o pomoc”
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Daniel Martyniuk
Znany muzyk broni Daniela Martyniuka i oferuje pomoc Zenkowi i Danusi: „To, co wyprawia to… wołanie o pomoc”
Pytkowski ma ważny apel po samolotowych wybrykach Daniela.
Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?
Była żona prezentera nie zamierza spędzać weekendu w smutku.
Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA
"Ale ogień!", "Jesteś boginią" — pisali fani.
Wielkie zmiany w życiu Julii Kamińskiej. Aktorka pokochała Włocha!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kamińska
Wielkie zmiany w życiu Julii Kamińskiej. Aktorka pokochała Włocha!
Znamy zaskakujące szczegóły ich miłosnej relacji.
 