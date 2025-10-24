Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stanęli na ślubnym kobiercu 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Wesele natomiast odbyło się w zakopiańskim hotelu Wersal. Na uroczystości nie brakowało ochroniarzy, którzy dokładnie sprawdzali listę ponad 80 zaproszonych gości.

„Zacznijmy od tego, że to nasi przyjaciele górale zarezerwowali nam termin na ślub. Spytali, dlaczego nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, i tak podczas tej rozmowy spontanicznie zadzwonili do proboszcza na Krzeptówkach i zamówili nam ślub na 20 września. Oboje uwielbiamy Tatry i Zakopane. To jest dla nas wyjątkowe miejsce! Tam pojechaliśmy na pierwszą randkę, zaręczyliśmy się i stamtąd wróciliśmy dwa dni temu z wakacji” – mówiła kiedyś Cichopek w rozmowie z „Party”.