Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)
Już lada chwila to Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu!
Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stanęli na ślubnym kobiercu 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Wesele natomiast odbyło się w zakopiańskim hotelu Wersal. Na uroczystości nie brakowało ochroniarzy, którzy dokładnie sprawdzali listę ponad 80 zaproszonych gości.
„Zacznijmy od tego, że to nasi przyjaciele górale zarezerwowali nam termin na ślub. Spytali, dlaczego nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, i tak podczas tej rozmowy spontanicznie zadzwonili do proboszcza na Krzeptówkach i zamówili nam ślub na 20 września. Oboje uwielbiamy Tatry i Zakopane. To jest dla nas wyjątkowe miejsce! Tam pojechaliśmy na pierwszą randkę, zaręczyliśmy się i stamtąd wróciliśmy dwa dni temu z wakacji” – mówiła kiedyś Cichopek w rozmowie z „Party”.
Tego dnia panna młoda postawiła na długą, białą suknię z gorsetem i efektowym dołem z tiulu. Całość wypełnił welon, bukiet oraz kremowa narzutka. Marcin Hakiel natomiast wystroił się w czarny smoking, do którego dobrał białą koszulę, muchę i eleganckie buty.
Warto wspomnieć, że Kasia i Marcin trzy lata wcześniej poznali się na planie programu „Taniec z Gwiazdami”. Wkrótce okazało się, że aktorka i tancerz nie tylko zaczęli tworzyć zgrany duet na parkiecie, ale także duet życiowy. Warto dodać, że małżeństwo doczekało się również dwójki pociech, czyli Adama i Helenki. Niestety ich relacja jednak nie przetrwała, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku, kończąc 17 lat wspólnego życia.
Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski natomiast przysięgali sobie miłość do grobowej deski nieco wcześniej, bo 15 września 1996 roku. Co ciekawe, ich historia poznania była niczym z komedii romantycznej. Smaszcz i Kurzajewski poznali się w styczniu 1996 roku, ale ich początki ich początki nie były łatwe, bo oboje byli wówczas w związkach.
„Poszliśmy na pierwszą randkę pojeździć na łyżwach (…). Zakopane, noc, puste lodowisko i my dwoje. Ja miałam wtedy chłopaka, patafiana, Maciek dziewczynę, ale oboje dojrzewaliśmy do rozstania” – powiedziała Smaszcz w wywiadzie dla „Vivy!” w 2019 roku.
Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski tworzyli małżeństwo przez 24 lata. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu i w 2020 roku postanowili się rozwieść. Warto wspomnieć, że na przestrzeni czasu para doczekała się dwójki synów: Franciszka (28 lat) i Juliana (19 lat).
Małżeństwo, choć nie przetrwało, to do tej pory trudno zapomnieć o ich ceremonii ślubnej, a w szczególności o stylizacji panny młodej. Nie da się ukryć, że Paulina Smaszcz to prawdziwa ikona modowa, bo jak na tamte czasy zaskoczyła stylizacją ślubną, która zdecydowanie odbiega od tych standardowych. „Kobieta petarda” postawiła na niebiesko-białą suknię w paski z krótkim przodem i długim tyłem. Na górze znajdował się koronowy gorset, a sukienka pokryta była małymi kokardami. Całość uzupełnił niebieski wianek na głowie, białe kozaki, jasne rajstopy oraz bukiet z białych róż. Maciej Kurzajewski natomiast postawił na klasykę w postaci ciemno-szarego smokingu, koszuli z krawatem i eleganckich butów.
No coż | 25 października 2025
Pauline miala naj brzydsza suknie na świecie ever ! Projektant powinien jej odszkodowanie wyplacic -szok
Ewfkaf | 25 października 2025
OMG jaka straszna stylizacja 🤯
Anonim | 25 października 2025
Buty Paulinki🤯