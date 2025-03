To, że się rozstali, nie oznacza końca wspólnej historii. Megan Fox i Machine Gun Kelly powitali na świecie córkę, a ich relacja znowu znalazła się pod lupą fanów. Internauci zadają jedno pytanie: czy ten nowy etap życia ponownie ich połączy? I choć na razie skupiają się na dziecku, bliscy pary sugerują, że powrót do siebie… to wcale nie taka odległa wizja.

Megan Fox urodziła! Machine Gun Kelly poinformował o narodzinach

Ich miłość to emocjonalny rollercoaster. Czy Megan Fox i MGK dadzą sobie jeszcze jedną szansę?

27 marca MGK ogłosił na Instagramie narodziny córki, publikując wideo, na którym tuli maleństwo.

„She’s finally here!! our little celestial seed” („W końcu jest z nami!! Nasze małe niebiańskie nasionko”) – napisał wzruszony artysta. Fani nie kryli emocji – komentarze pełne były serduszek, gratulacji i… pytań o relację z Megan.

Megan Fox i Machine Gun Kelly ogłosili rozstanie w listopadzie 2024 roku – zaledwie kilka tygodni po tym, jak potwierdzili, że spodziewają się dziecka. Od tamtej pory ich relacja miała być raczej chłodna, a kontakt – ograniczony. Jednak jak donosi People, po narodzinach córki wszystko się zmieniło.

Cokolwiek by się między nimi nie działo, Megan i MGK są po tej samej stronie, jeśli chodzi o wspólne wychowywanie córki. Teraz są w dobrych relacjach – donosi źródło serwisu.

Ciężarna Megan Fox CAŁKOWICIE ZERWAŁA kontakt z MGK?! „Opamiętała się, wyrzucając go ze swojego życia”

Choć oficjalnie nie są już parą, otoczenie Megan i MGK nie wyklucza, że para jeszcze do siebie wróci.

Nikt by się nie zdziwił, gdyby spróbowali jeszcze raz – zdradza informator.

Na razie jednak najważniejszy jest ich nowo narodzony dzidziuś i spokojne wejście w rodzicielski rytm.

Na szczęście Megan nie jest sama w tej wymagającej sytuacji. Jej były mąż Brian Austin Green oraz jego narzeczona Sharna Burgess również biorą aktywny udział w wychowaniu dzieci aktorki.

,,Megan jest w dobrym miejscu z Brianem i Sharną. Bardzo jej ufa, jeśli chodzi o dzieci” – mówi osoba z otoczenia gwiazdy. Ich trzej synowie – Noah, Bodhi i Journey – z ekscytacją powitali nową siostrzyczkę.

Nie obyło się jednak bez spięć. Jak podaje amerykańska prasa, MGK miał wysłać do Briana Austina Greena wiadomość, w której z irytacją dopytywał o termin porodu swojej byłej partnerki. W odpowiedzi Green zamieścił screen w social mediach, a jego narzeczona, Sharna, skomentowała całą sytuację bardzo dojrzale.

Megan Fox i Machine Gun Kelly widziani znów razem po tym, jak muzyk ujawnił, że jest trzeźwy od 12 miesięcy (FOTO)

,,Kiedy dzieci żyją w dwóch domach, najważniejsze jest, żeby kochały oba miejsca i czuły się w nich bezpiecznie” – napisała. Fani byli zachwyceni jej klasą i spokojem.

Megan i MGK nie zamieszkali razem, ale zostali na dobre połączeni przez coś większego – nową, wspólną miłość. Wbrew pozorom to nie tylko medialna drama, ale też początek naprawdę dojrzałego etapu w ich życiu. Czy miłość znów zapuka do ich drzwi? Jak sugeruje źródło: ,,Zobaczymy. Ale jeśli tak się stanie, nikt nie będzie zaskoczony.”