Media w ostatnich dniach obiegła informacja o Kristinie Voronovskiej – społecznej asystentce Donalda Tuska, która wcześniej pracowała w salonie urody. To nie pierwszy raz, gdy nazwisko tej kobiety pojawia się w kontekście kontrowersji: krytycy pytają, jak osoba z tak nietypowym CV trafiła do bliskiego otoczenia premiera. Co więcej, pojawiają się zarzuty, czy służby w ogóle ją sprawdziły – a sama sprawa rozgrzewa polityczne dyskusje i sieci społecznościowe.

Czy służby ją zweryfikowały? Oficjalne tłumaczenia

W odpowiedzi na zarzuty Kancelaria Premiera – za pośrednictwem Jana Grabca – zapewnia, że Kristiny Voronovska „została sprawdzona przez polskie służby, które nie miały zastrzeżeń”.

Grabiec podkreśla, że nie ma mowy o dostępie Kristiny Voronovskiej do tajnych dokumentów – pełni ona rolę asystentki w biurze poselskim, a nie w strukturach stricte tajnych. Tymczasem przeciwnicy rządu, w tym doradca prezydenta Stanisław Żaryn, twierdzą, że wciąż brakuje konkretów – niejasne jest, jaki dokładnie rodzaj „sprawdzenia” przeprowadzono, czy była to procedura formalna i jakie były wyniki.

