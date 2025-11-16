Jak wygląda brat Nikodema Rozbickiego? Tymoteusz to jego młodsza kopia
Bracia są do siebie bardzo podobni. Mamy zdjęcia.
Nikodem Rozbicki zyskał szeroką popularność za sprawą związku z Julią Wieniawą. Mimo że ich relacja nie przetrwała próby czasu, to aktor na stałe zadomowił się w polskim show-biznesie.
Mało kto wie, że Rozbicki ma jeszcze dwóch braci. Młodszy z nich poszedł w jego ślady.
Tymoteusz Rozbicki obecnie studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej i ma 23 lata.
Już należy do szkoły aktorskiej i szlifuje swój talent pod okiem specjalistów.
Tymoteusz Rozbicki ma bardzo ambitne plany na karierę. Chciałby się zaznaczyć w polskim show-biznesie, jak jego starszy brat.
„Próbuję od jakiegoś czasu w tym kierunku zmierzać. Nagrywam self-tape’y. Parę razy miałem sytuację, że już miałem jechać na plan, ale to się kończyło jednak fiaskiem, więc w tym zawodzie nie ma nic pewnego. Trzeba mieć dużo szczęścia, ale też temu szczęściu pomóc” — mówił w rozmowie z „DDTVN”.
Nie da się też ukryć, że oprócz wspólnej miłości do aktorstwa panów łączy coś jeszcze.
Tymoteusz jest bardzo podobny do starszego brata i widać, że inspiruje się jego stylem ubioru.
Nikodem i Tymoteusz Rozbiccy uwielbiają spędzać ze sobą czas.
Bracia wiedzą, że zawsze mogą na siebie liczyć nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Obaj panowie mają bardzo wyrazisty i charakterystyczny styl ubioru.
Lubią eksperymentować ze swoim wizerunkiem i bawić się modą.
Nikodem Rozbicki chętnie wykorzystuje w swoich stylizacjach dodatki vintage.
Zgrabnie łączy je ze współczesnymi ubraniami.
Tymoteusz Rozbicki z kolei ma bardziej rockowy styl ubioru. Mężczyzna ma długie włosy, rozjaśnione przy końcówkach.
Całość jego wizerunku daje vibe rockowego artysty.
Panowie chętnie wspólnie występują razem podczas sesji zdjęciowych.
Tak jak tutaj zostali uchwyceni w obiektywie zdolnej fotografki — Dominiki Marii Schabek.
Tymoteusz Rozbicki próbował dostać się do szkoły aktorskiej. Niestety, bezskutecznie.
Mimo to nigdy nie porzucił swoich aktorskich planów i dziś studiuje w prywatnej szkole.
Nikodem Rozbicki wielokrotnie podkreślał, że ma bliską więź z młodszym bratem — Tymoteuszem.
Traktuje go jak przyjaciela.
„Braterskie relacje nie są takie bardzo proste, bo w tym jest bezgraniczna miłość, ale też wkrada się czasem jakaś taka nuta skrajna. I mieliśmy różne momenty, ale z Tymkiem rzeczywiście nasza relacja od zawsze była bardzo, bardzo bliska. Ja od najmłodszych lat opiekowałem się Tymkiem, często zostawaliśmy razem w domu, oglądaliśmy razem filmy, trochę się też biliśmy” — powiedział Nikodem Rozbicki w rozmowie z „DDTVN”.