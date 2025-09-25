Kilka dni temu Karolina Małysz-Czyż, czyli córka znanego skoczka Adama Małysza, poinformowała o dramacie, który dotknął jej rodzinę. Dziewczyna zwróciła się wtedy o wsparcie i pomoc finansową dla pensjonatu jej cioci, który spłonął w pożarze. Teraz córka sportowca znów zabrała głos i ujawniła kolejne fakty związane z tą tragedią.

Karolina Małysz-Czyż o tragicznym pożarze i hejcie po założonej zbiórce

Dwa dni temu córka Adama Małysza, Karolina podzieliła się ze swoimi obserwatorami przykrą wiadomością i poinformowała o rodzinnej tragedii. Jak się okazuje, w miejscowości Wisła doszło do ogromnego pożaru, który doszczętnie spalił pensjonat „Maria i Natasza”, należący do jej cioci. Pożar zniszczył budynek, który był życiowym dorobkiem, a teraz straty są liczone w milionach. Córka sportowca zapelowała wtedy na swoich social mediach o pomoc, odsyłając do linku ze zbiórki.

Karolina ponownie odniosła się do rodzinnego dramatu, tym razem udzielając wywiadu, dla WP Sportowe Fakty. Jak się okazuje, ogień zauważono około godziny 17, a straż walczyła z żywiołem aż do trzeciej nad ranem. Po pożarze na szczęście nie ma żadnych ofiar i nikomu nic się nie stało. Dodatkowo zaznaczyła, że gdy tylko będzie można przystąpić do sprzątania pogorzeliska, natychmiast włączą się w pomoc.

W tym nieszczęściu ogromnym szczęściem okazało się to, że w dniu pożaru goście wyjechali po godzinie 14, dzięki czemu nikt nie ucierpiał (…). Ciocia z wujkiem w momencie wybuchu pożaru byli na spacerze (zostali zaalarmowani przez sąsiadów). Warto dodać, że zawsze przed wyjściem dokładnie sprawdzają wszystkie pomieszczenia, co także daje im spokój, że zrobili wszystko, aby nie dopuścić do zagrożenia – wyznała Karolina.

W związku z tragedią rodzina Adama Małysza uruchomiła internetową zbiórkę funduszy z prośbą o wsparcie na odbudowę pensjonatu. Niestety zbiórka przez wielu została skrytykowana w sieci, a Karolina udostępniając ją przy okazji padła ofiarą hejtu.

Wiele jest także nieuzasadnionej złości i nienawiści. Niestety, obok ogromu wsparcia pojawił się też hejt – pełen jadu, krzywdzących słów i ocen, które w tak trudnym czasie są wyjątkowo bolesne. Rozumiemy, że istnieją inne ważne zbiórki. Sami często je wspieramy i wiemy, jak duża jest potrzeba pomocy w różnych miejscach – tłumaczyła Małysz-Czyż.

Córka Adama Małysza wyznała również, że wielkim zaskoczeniem była dla niej również reakcja mediów na zaistniałą tragedię.