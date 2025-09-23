Dramat w rodzinie Adama Małysza! Córka sportowca prosi o pomoc. Ruszyła już zbiórka
"Nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę..."
Karolina Małysz-Czyż, czyli córka znanego skoczka Adama Małysza, poinformowała właśnie o dramacie, który dotknął jej rodzinę. Dziewczyna zwróciła się teraz publicznie o wsparcie i pomoc finansową.
Tym teraz zajmuje się Adam Małysz. Fani skoczka narciarskiego będą w szoku!
Córka Adama Małysza prosi o pomoc. Jej ciocia straciła swój dorobek życia
Adam Małysz to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nazwisko skoczka narciarskiego zapisało się na kartach historii polskiego sportu. Złoty medalista i zwycięzca wielu turniejów przez lata dostarczał kibicom emocji, bijąc przy tym niemałe rekordy. Po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego, zajął się rajdowymi wyścigami terenowymi.
Adam Małysz z żoną i córką na weselu. Karolina wyglądała jak milion dolarów! (FOTO)
Tym razem to jednak córka Adama Małysza, Karolina podzieliła się ze swoimi obserwatorami przykrą wiadomością i poinformowała o rodzinnej tragedii. Jak się okazuje, w miejscowości Wisła doszło do ogromnego pożaru, który doszczętnie spalił pensjonat „Maria i Natasza”, należący do jej cioci. Pożar zniszczył budynek o powierzchni ponad 350 m² – 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia, a straty są liczone w milionach. Córka sportowca apeluje o pomoc w sieci i odsyła do zbiórki.
W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie – pisała Karolina Małysz na Instastory.
Tragedia u Adama Małysza – Powódź zalała jego Galerię Trofeów! „Płacz i niemoc”
Z opisu zamieszczonego na stronie zbiórki wynika, że straszliwy żywioł pochłonął większość obiektu, pozostawiając go w ruinie. Co więcej, po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki, jednak jego druga część, wciąż pozostaje do użytku.
W jednym momencie straciliśmy dorobek życia. (…) To nie była tylko praca, ale całe nasze życie. Pensjonat „Maria i Natasza Wisła” był dla nas domem i dziełem tworzonym z pasją, które teraz legło w gruzach. (…) Każda, nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę, by spróbować podnieść się po tej tragedii – czytamy na stronie zbiórki.
Anonim | 23 września 2025
A ja zbieram AM na pewno o czym piszesz że są ,….q
Anonim | 23 września 2025
Zbieram na powierzchni, nie wiad to naszej w w nie nadzieję, mając CO IE I PT IA I W BO 🙂↕️ W W omo ona składu d
Dziwne czasy | 23 września 2025
Skąd te pomysły żeby zbierać od ludzi pieniądze wznowienie biznesu??Jeśli ktoś nie ma co jeść, nie ma co na siebie włożyć albo stracił dach nad głową to…rozumiem. Ludzie naprawdę będą wpłacać pieniądze na odbudowanie biznesu? Serio??
Anonim | 23 września 2025
Żyli nie ai bachor do to eat, tak tylko jest jak z w nie ceni czyjejś prac, było kraj daj, n r musi sza nauki a, już to widzę dźwięk się nad d zł nie raz sek z kraść Szewa. Kto Ray pasek na rzep jest,z w ez si a Ola nni Kira szcz gnić w a a Zień nie za wiele kraeanuw to co pani a o nim z to danie to sią z nie młodej kierunku WC, rad wia i o stan rose RED WNA TO W AYTIA, A TYMEK AT AD L POWRÓT OQNIE, JWI FIADRA I K A A IOEMOA TEZ TYLKO CHEVI DA U NW ŁĄKACH, KG I CH TĘ AZ PO AUTO ZA SWOJE UA UASE,