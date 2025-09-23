Karolina Małysz-Czyż, czyli córka znanego skoczka Adama Małysza, poinformowała właśnie o dramacie, który dotknął jej rodzinę. Dziewczyna zwróciła się teraz publicznie o wsparcie i pomoc finansową.

Córka Adama Małysza prosi o pomoc. Jej ciocia straciła swój dorobek życia

Adam Małysz to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nazwisko skoczka narciarskiego zapisało się na kartach historii polskiego sportu. Złoty medalista i zwycięzca wielu turniejów przez lata dostarczał kibicom emocji, bijąc przy tym niemałe rekordy. Po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego, zajął się rajdowymi wyścigami terenowymi.

Tym razem to jednak córka Adama Małysza, Karolina podzieliła się ze swoimi obserwatorami przykrą wiadomością i poinformowała o rodzinnej tragedii. Jak się okazuje, w miejscowości Wisła doszło do ogromnego pożaru, który doszczętnie spalił pensjonat „Maria i Natasza”, należący do jej cioci. Pożar zniszczył budynek o powierzchni ponad 350 m² – 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia, a straty są liczone w milionach. Córka sportowca apeluje o pomoc w sieci i odsyła do zbiórki.

W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie – pisała Karolina Małysz na Instastory.

Z opisu zamieszczonego na stronie zbiórki wynika, że straszliwy żywioł pochłonął większość obiektu, pozostawiając go w ruinie. Co więcej, po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki, jednak jego druga część, wciąż pozostaje do użytku.