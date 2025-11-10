Córka Natalii Siwiec chce wrócić na stałe do Polski. Nie widzi swojej przyszłości w Tulum. Wiemy dlaczego!

Natalia Siwiec zagościła na kanale Marceliny Zawadzkiej, gdzie opowiedziała o wielu kwestiach ze swojego życia. Modelka już od jakiegoś czasu mieszka z rodziną w Tulum, a teraz wyznała, że jej córka Mia chce wrócić do Polski i właśnie tu zamieszkać na stałe. Co na to rodzice?

https://www.kozaczek.pl/natalia-siwiec-wraca-do-czasow-urodzenia-dziecka-nie-wiedzialam-o-co-chodzi-wspomina-najtrudniejsze-chwile/

Natalia Siwiec o powrocie do Polski

Natalia Siwiec to polska modelka, celebrytka i influencerka, która zdobyła popularność w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Media nadały jej wtedy przydomek „Miss Euro 2012” i to właśnie tak rozpoczęła się jej wielka kariera w show-biznesie.

W życiu prywatnym Natalia jest żoną Mariusza Raduszewskiego, z którym wzięła ślub w 2012 roku w Las Vegas. Para doczekała się również córki o imieniu Mia, która przyszła na świat sierpniu 2017 roku. Od kilku lat rodzina wiedzie szczęśliwe życie w Meksyku, a dokładnie w Tulum. To właśnie tam zakupili klimatyczny dom i uwili sobie gniazdko.

Marcin Gortat uderzył w Natalię Siwiec! Po tym komentarzu skończą się jej współprace reklamowe?!

Teraz Siwiec wzięła udział w rozmowie z Marceliną Zawadzką, którą prezenterka opublikowała na swoim kanale YouTube. Modelka zdradziła, że jej 8-letnia córka chciałaby bardzo wrócić do ojczyzny, ponieważ marzy jej się kariera aktorska.

Ona ma jakieś różne formy ekspresji, czyli rysowanie robienie coś z niczego, śpiewanie, aktorstwo teraz. Ona chce iść do szkoły aktorskiej i dlaczego my się nie przeprowadzimy do Polski, bo ona chce iść do szkoły aktorskiej – wyznała Siwiec.

Natalia Siwiec ZSZOKOWANA cenami w Polsce! „Zapytałam Mariusza, czy to tyle kosztowało, bo…”

Marcelina zapytała również Natalię, czy przez szkołę lub karierę córki, byliby w stanie rzucić wszystko i wrócić do ojczyzny. Modelka, choć na ten moment nie widzi się w Polsce, to przyznała, że ze względu na przyszłość Mii może do tego dojść.

Istnieje taka możliwość. Jeżeli ona będzie chciała dalej iść w tym kierunku, to pewnie tak się wydarzy. Na obecną chwilę sobie tego nie wyobrażam. Na razie o tym nie myślę. Jest w szkole w Meksyku, robimy też szkołę polską na wypadek gdybyśmy wrócili do Meksyku – dodała.

Czyżby córka Natalii Siwiec poszła w ślady sławnej mamy i również kiedyś zrobiła karierę w show-biznesie?