Natalia Siwiec zrobiła na Instagramie Q&A i odpowiedziała na pytanie jednej z obserwatorek. Jej słowa o partnerze i trudach macierzyństwa zaskoczyły fanów… Nie wszyscy spodziewali się tak szczerego wyznania.

Natalia Siwiec kusi pośladkami na pustyni. „To doświadczenie zmienia życie” (FOTO)

Siwiec wspomina pierwsze dni po porodzie. Szczerze o trudach macierzyństwa

Córka Natalii Siwiec, Mia, urodziła się 21 sierpnia 2017 roku. W 2025 roku skończyła już 8 lat. Choć od tamtego czasu minęło sporo, modelka wciąż pamięta, jak trudne były początki macierzyństwa. Teraz, w szczerych słowach, wróciła do tamtego okresu w życiu i zdradziła, że nie wszystko wyglądało tak idealnie, jak mogłoby się wydawać z jej mediów społecznościowych.

Natalia Siwiec ROZPALIŁA internet kolejnymi zdjęciami z Burning Man: „Miejsce gdzie dorośli mogą być dziećmi”

Na InstaStories odpowiedziała na pytanie obserwatorki: „Czy po urodzeniu waszej córki te pierwsze 12 miesięcy z partnerem były trudne?”. Natalia odpowiedziała bez owijania w bawełnę:

Najcudowniejsze chwile w życiu!!! Ale mój Mariusz nie jest takim facetem jak inni. On mi też dużo pomagał. Np. od pierwszego dnia podawał mi Mię do karmienia w nocy, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi, a on nie ma problemu ze wstawaniem tyle razy, ile go poproszę. No i oczywiście pomoc babć i dziadków była dla nas największym wsparciem i radością.

Choć influencerka nie ukrywa, że początki były trudne i pełne emocji, z wdzięcznością wspomina zaangażowanie swojego partnera. Dodała też, że w tamtym czasie ogromne znaczenie miała pomoc rodziny, która pozwoliła jej odnaleźć równowagę między macierzyństwem a pracą.

Marcin Gortat uderzył w Natalię Siwiec! Po tym komentarzu skończą się jej współprace reklamowe?!

Modelka po raz kolejny pokazała, że za idealnymi zdjęciami z Instagrama stoją prawdziwe emocje, zmęczenie i codzienne wyzwania każdej mamy.