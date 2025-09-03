times-dark
Natalia Siwiec kusi pośladkami na pustyni. „To doświadczenie zmienia życie” (FOTO)

Natalia Siwiec
03.09.2025
Marysia
Natalia Siwiec od lat zachwyca podróżniczym stylem życia.

Choć na co dzień mieszka w Tulum w Meksyku, tym razem wybrała się na festiwal Burning Man, który co roku przyciąga tysiące uczestników na pustynię Black Rock w USA.

W obszernym wpisie na Instagramie zdradziła, że był to już jej czwarty udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

„Za nami już 4 Burn. Było magicznie! Najlepiej. Kiedyś sobie obiecaliśmy, że nigdy nie przestaniemy być dziećmi i to miejsce jest właśnie o tym! To tutaj przyjeżdżają dorosłe dzieciaki i tworzą miasto. To nie jest festiwal- to doświadczenie”

– napisała przy serii zdjęć.

Celebrytka podkreśliła, że pobyt w Black Rock był dla niej i jej męża czasem odzyskiwania wiary w ludzi.

„Odzyskaliśmy znów wiarę w to, że ludzie mogą być cudowni, bezinteresowni, serdeczni. Naładowaliśmy się i mamy się czym dzielić z innymi”

– dodała.

Na zdjęciach z festiwalu uwagę fanów przykuły odważne stylizacje Siwiec – pełne wycięć, prześwitów i oryginalnych dodatków, które eksponowały jej sylwetkę.

Pod postem nie zabrakło zachwytów:

„Jaka ty jesteś piękna”, „Mega stylówka”, „Najpiękniejsza”

– pisali internauci.

Natalia przyznała, że choć Burning Man to także „obóz przetrwania w kurzu”, jest to doświadczenie, które warto przeżyć choć raz w życiu.

A Wy, odważylibyście się na taki festiwal na środku pustyni?

Anonim | 4 września 2025

Dachówka bo nikąd to jej stary PT NA C UUU

Ander | 3 września 2025

Ludzie normalnie ubrani a ta z gołym tyłkiem.. wstyd

Anonim | 4 września 2025

nie ma zgody x na ….. | 3 września 2025

u nas było spr aw dz a ni e s ch ro nó w

