Natalia Siwiec kusi pośladkami na pustyni. „To doświadczenie zmienia życie” (FOTO)
Jej stylizacje zrobiły furorę!
1 / 18
Natalia Siwiec od lat zachwyca podróżniczym stylem życia.
Choć na co dzień mieszka w Tulum w Meksyku, tym razem wybrała się na festiwal Burning Man, który co roku przyciąga tysiące uczestników na pustynię Black Rock w USA.
W obszernym wpisie na Instagramie zdradziła, że był to już jej czwarty udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
2 / 18
„Za nami już 4 Burn. Było magicznie! Najlepiej. Kiedyś sobie obiecaliśmy, że nigdy nie przestaniemy być dziećmi i to miejsce jest właśnie o tym! To tutaj przyjeżdżają dorosłe dzieciaki i tworzą miasto. To nie jest festiwal- to doświadczenie”
– napisała przy serii zdjęć.
3 / 18
Celebrytka podkreśliła, że pobyt w Black Rock był dla niej i jej męża czasem odzyskiwania wiary w ludzi.
„Odzyskaliśmy znów wiarę w to, że ludzie mogą być cudowni, bezinteresowni, serdeczni. Naładowaliśmy się i mamy się czym dzielić z innymi”
– dodała.
4 / 18
Na zdjęciach z festiwalu uwagę fanów przykuły odważne stylizacje Siwiec – pełne wycięć, prześwitów i oryginalnych dodatków, które eksponowały jej sylwetkę.
5 / 18
Pod postem nie zabrakło zachwytów:
„Jaka ty jesteś piękna”, „Mega stylówka”, „Najpiękniejsza”
– pisali internauci.
6 / 18
Natalia przyznała, że choć Burning Man to także „obóz przetrwania w kurzu”, jest to doświadczenie, które warto przeżyć choć raz w życiu.
A Wy, odważylibyście się na taki festiwal na środku pustyni?
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Anonim | 4 września 2025
Dachówka bo nikąd to jej stary PT NA C UUU
Ander | 3 września 2025
Ludzie normalnie ubrani a ta z gołym tyłkiem.. wstyd
Anonim | 4 września 2025
O z cukrem z to lut wXz nie a w ciągu trzech wstyd. Tp chodqjoq
Ka
nie ma zgody x na ….. | 3 września 2025
u nas było spr aw dz a ni e s ch ro nó w