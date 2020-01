Dorota Szelągowska (39 l.) miała powody do świętowania. Jej córka Wanda obchodziła swoje 2. urodziny. Projektantka wnętrz postarała się, by dziecko przeżyło niezapomniany dzień. Mama Wandzi sprawiła jej iście bajkowy tort!

Urodziny córki Doroty Szelągowskiej

Na początku 2018 roku Dorota Szelągowska po raz kolejny została mamą. Na świat przyszła jej córka – Wanda. Projektantka ma też syna Antka, poprzedniego związku z Adamem Sztabą (44 l.). O ile syna zdarzyło jej się pokazać w sieci, np. przy okazji jego 18. urodzin, to twarzy Wandy nie pokazała w mediach.

Chętnie za to podzieliła się zdjęciem tortu, jaki Wanda dostała na urodziny. Wygląda na to, że dziewczynka jest fanką bajki „Świnka Peppa”, bo właśnie postaciami z tej bajki został ozdobiony tort. Znalazło się na nim także imię dziewczynki, a także słodkie, okrągłe makaroniki. To nie wszystko kruche makaroniki zostały też podane na oddzielnym talerzu – te były w kształcie głowy świnki Peppy! Wandzia na pewno była uradowana!

Pod zdjęciem nie zabrakło życzeń dla córki Szelągowskiej, a także zachwytów nad tortem.

Wszystkiego dobrego dla córeczki WOW! Cudo! Mistrzostwo! Sto lat dla Wandzi! Przesłodkie!

