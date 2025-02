Rodzinka.pl to kultowy serial produkcji TVP, który przez lata zdobył ogromną popularność. Widzowie pokochali perypetie rodziny Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łeż. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, a ostatni odcinek mogliśmy zobaczyć 3 maja 2020 roku.

„Rodzinka.pl” powraca!

„Rodzinka.pl” to pełna humoru i jedna z najpopularniejszych, polskich komediowych produkcji, która przedstawia życie codzienne i zawirowania w świecie rodziny Boskich.

Aktorzy, którzy tworzą tytułową „Rodzinkę.pl” to: Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski i Maciej Musiał. Poza tym rolach głównych mogliśmy zobaczyć Olgę Kalicką, Emilię Dankwę, Wiktorię Gąsiewską, Julię Wieniawę, Agatę Kuleszę czy Jacka Braciaka.

Teraz po wielu spekulacjach i domysłach mamy to, na co wszyscy czekali. Rodzina Boskich znów powraca! Szczegóły dotyczące produkcji nie są jeszcze znane, jednak jak poinformowało TVP, serial wraca na ekrany. Okazuje się, że najnowszy, 17 sezon ma zostać wyemitowany już niebawem, bo jesienią tego roku.

Pamiętacie czyje to drzwi? W tym domu zawsze się dużo działo! Jeszcze nie możemy zdradzić za wiele, ale uwierzcie, warto czekać! Kto tęsknił? – czytamy na oficjalnym Instagramie TVP.

Internauci nie przeszli obojętnie obok tej informacji, a wszyscy fani serialowej rodzinki są zachwyceni kontynuacją. Pod zamieszczoną informacją, posypała się masa pozytywnych komentarzy.

„Aż mam ciarki! superrrr”

„Brzmi to bardzo dobrze!”

„Boże nie mogę się doczekać Kocham ten serial”

„O tak! Niech Boscy wrócą”