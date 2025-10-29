Damiano David to charyzmatyczny frontman zespołu Måneskin, który od czasu wygranej Eurowizji w 2021 roku cieszy się światową sławą. Zespół wprowadził włoskiego rocka na światowe sceny, a sam Damiano zyskał status symbolu buntu i stylu. Choć jego kariera rozwija się błyskawicznie, w ostatnich latach dużo mówi się także o jego życiu prywatnym.

Na palcu aktorki błyszczy ogromny diament

Wokalista przez długi czas był w związku z influencerką Giorgią Soleri, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu media plotkarskie pisały o jego licznych romansach i problemach z dochowaniem wierności.

Niedługo później Damiano poznał Dove Cameron, znaną z produkcji Disneya i rozwijającą karierę muzyczną w USA. Ich znajomość szybko przerodziła się w gorące uczucie, a para od tamtej pory jest niemal nierozłączna.

Teraz fani mają powód do jeszcze większych emocji, ponieważ Damiano i Dove prawdopodobnie się zaręczyli! Zakochani zostali sfotografowani w Sydney, a na palcu aktorki paparazzi dostrzegli imponujący pierścionek z diamentem. Informację o zaręczynach podał portal TMZ, powołując się na swoje źródła.

Para niedawno świętowała drugą rocznicę związku, a Dove podzieliła się w mediach społecznościowych wzruszającym wyznaniem:

To dwa najpiękniejsze lata mojego życia. Kocham Cię bardziej, niż potrafią to wyrazić słowa.

Według doniesień zza oceanu, Dove jest zakochana po uszy i już nie może doczekać się, aż ich związek wejdzie na nowy etap. Choć oboje nie skomentowali jeszcze plotek oficjalnie wszystko wskazuje na to, że w show-biznesie szykuje się jeden z najgłośniejszych ślubów roku.

