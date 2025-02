Damiano David ze zwycięskiego zespołu eurowizyjnego Maneskin, nie przestaje budzić kontrowersji. Choć wiele mówi się o jego znakomitej twórczości, mało kto wie o jego burzliwym życiu miłosnym. O jego rozstaniu z poprzednią partnerką zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jednego nagrania.

To najsłodsza para tego wieczoru! Damiano David i Dove Cameron na gali GQ Mężczyźni Roku 2024

Damiano David był w otwartym związku

Damiano David to włoski artysta, który jest liderem zespołu Maneskin. Grupa w 2021 roku wygrała Eurowizję, co otworzyło im drzwi do międzynarodowej kariery. Poza dużą popularnością zespołu, szerokim echem obił się również związek Damiano z modelką Giorgią Soleri. Para była nawet zaręczona, jednak w czerwcu 2023 roku po 6 latach doszło do rozstania.

Damiano z Maneskin prosi Roberta Lewandowskiego o zdjęcie. Wszystko nagrała francuska Gala

Damiano i Giorgia rozeszli się kilka dni po tym jak do sieci trafiło nagranie z imprezy, w którym muzyk całuje się z Dove Cameron, amerykańską aktorką i piosenkarką. Wszyscy myśleli wtedy, że doszło do zdrady, jednak jak się okazało, David żył w otwartym związku, o czym sam wyjaśnił w mediach.

Jest mi bardzo przykro, że to nagranie zostało opublikowane. Nie tak chcieliśmy pokierować tą sytuacją i to jest mój błąd. Razem z Giorgią zdecydowaliśmy się rozstać kilka dni temu, więc nie doszło tu do żadnego rodzaju zdrady. Mam nadzieję, że cała sytuacja nie wpłynie negatywnie na wizerunek Giorgii i że ten delikatny w naszym życiu czas zostanie uszanowany – wyznała David.

Maneskin przyłapany w Rzymie. Patrzcie, jakim Damiano jeździ DZIWNYM samochodem

Giorgia natomiast tak skomentowała ich rozstanie:

Nie uważam wyłączności za wartość (wręcz przeciwnie, jest nią inkluzywność), dlatego mój związek z Damiano nie był, za obopólną zgodą, całkowicie konsensualny, monogamiczny. Rozumiem, że dla niektórych może być to trudne do zrozumienia (…)” – napisała w mediach społecznościowych.

Damiano i Dove, choć spotykali się już od jakiegoś czasu, oficjalnie potwierdzili swój związek pojawiając się razem na czerwonym dywanie przed imprezą Grammy w lutym 2024 r. Cameron w przeciwieństwie do swojego partnera karierę rozpoczęła jeszcze jako nastolatka w produkcjach Disney Channel. Do dziś para jest razem.